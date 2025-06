Maturità 2025, la seconda prova: per il Classico versione dal «De amicitia» di Cicerone, matematica allo Scientifico

Sono 524.415 gli studenti in aula per l'ultimo atto scritto dell'Esame di Stato. Erano dieci anni che l'autore latino non compariva sui banchi dell'Esame di Stato. Ieri la prima prova di italiano

Una versione dal De amicitia di Marco Tullio Cicerone è l’ultimo scoglio scritto della Maturità che gli studenti e le studentesse dei Licei classici di tutta Italia devono affrontare. Dalle 8.30 è iniziata la seconda prova dell’Esame di Stato 2025, dopo che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblico la chiave per aprire i vari plichi telematici. Si tratta dell’ultima prova scritta, dopo la prova di italiano di ieri, e riguarda le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studio. Oltre alla versione dal latino all’italiano per i Licei classici, per i Licei scientifici una prova di matematica, ai linguistici invece sarà la volta di una Lingua e cultura straniera. Per gli Istituti tecnici del Settore economico, indirizzo Turismo, si tratterà di superare una prova di Lingua inglese. Per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio sono previste Geopedologia, Economia ed Estimo, mentre per tutti gli altri indirizzi le materie d’esame variano da economia aziendale a scienze umane e informatica. Sono 524.415 gli studenti in aula per l’ultimo atto scritto dell’Esame di Stato.

Il testo della versione dal «De amicitia» di Cicerone

Composto nel 44 avanti Cristo, ma ambientato ottant’anni prima, il Laelius de amicitia è un dialogo filosofico in cui Cicerone – per bocca di Gaio Lelio e Scipione Emiliano – si sofferma sull’importanza dell’amicizia all’interno dei legami umani. Nel testo, Lelio tenta di svincolare proprio l’amicizia dalla mera utilitas personale, a cui la politica romana aveva legato a doppio nodo il termine. Di seguito il testo completo della versione proposta ai maturandi:

Amor enim, ex quo amicitia nominata est, princeps est ad benevolentiam coniungendam. Nam utilitates quidem etiam ab eis percipiuntur saepe, qui simulatione amicitiae coluntur et observantur temporis causa. In amicitia autem nihil fictum est, nihil simulatum et, quidquid est, id est verum et voluntarium.Quapropter a natura mihi videtur potius quam ab indigentia orta amicitia, applicatione magis animi cum quodam sensu amandi, quam cogitatione quantum illa res utilitatis esset habitura. Quod quidem quale sit, etiam in bestiis quibusdam animadverti potest, quae ex se natos ita amant ad quoddam tempus et ab iis ita amantur, ut facile earum sensus appareat. Quod in homine multo est evidentius, primum ex ea caritate, quae est inter natos et parentes, quae dirimi nisi detestabili scelere non potest, deinde, cum similis sensus extitit amoris, si aliquem nacti sumus, cuius cum moribus et natura congruamus, quod in eo quasi lumen aliquod probitatis et virtutis perspicere videamur. Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus.

Ieri la prima prova: oltre il 40% ha scelto la traccia sul rispetto

Alle 8.30 di ieri mattina gli studenti si sono cimentati con la prova di italiano. La traccia più svolta, per il 40,3% degli ammessi all’Esame, era incentrata sul tema del «Rispetto» a partire da un articolo del giornalista di «Avvenire» Riccardo Maccioni: un focus sulla parola dell’anno secondo Treccani 2024. Ad accompagnare l’esordio di migliaia di studenti all’esame di Maturità, gli auguri della premier Giorgia Meloni: «Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi».