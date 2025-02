Il prof di matematica come in Breaking Bad, arrestato a Perugia: la mattina a scuola, poi a spacciare

Il docente è stato arrestato dalla guardia di finanza, avrebbe venduto oltre un etto di cocaina guadagnando decine di migliaia di euro

Un professore di matematica di 52 anni, insospettabile agli occhi di colleghi e studenti, è stato arrestato in flagranza di reato a San Giustino, in provincia di Perugia, mentre cedeva cocaina a un cliente nei pressi della propria abitazione. L’operazione, condotta dalla guardia di finanza di Città di Castello, ha portato il docente agli arresti domiciliari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, l’uomo conduceva una vera e propria doppia vita. Una nella scuola dove insegnava, e una nel tempo libero, durante il quale gestiva un giro di spaccio tra San Giustino, Citerna – nel Perugino – e Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Negli ultimi mesi avrebbe effettuato quasi 200 scambi di droga, vendendo oltre 100 grammi di cocaina per un incasso superiore ai 10 mila euro.

Il bilancino, il taglio della droga i contanti

Durante la perquisizione dell’alloggio del professore, i finanzieri hanno sequestrato un bilancino di precisione, sostanza da taglio e contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita. I militari hanno inoltre documentato un continuo andirivieni di persone con precedenti penali, che si recavano nel parcheggio e nei locali al piano terra dell’abitazione del docente, rimanendovi per pochi minuti. L’inchiesta ha svelato che gli ordini avvenivano tramite WhatsApp, con l’uso di un linguaggio in codice per eludere i controlli. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.