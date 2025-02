I Lego omofobi? Cosa c’è di vero nella “dichiarazione” del Museo di Londra

A lanciare la "notizia" è stato il britannico Telegraph, che poi ha modificato il titolo accusatorio ripreso dagli altri media

«L’ultimo delirio woke: i Lego possono essere omofobi» titola Il Giornale. Cosa è successo? Secondo quanto riportato dalla testata milanese, il Science Museum di Londra sosterrebbe che i mattoncini Lego «possono rafforzare l’idea che l’eterosessualità è la norma». La vicenda era stata inizialmente raccontata dal britannico Telegraph con un articolo intitolato «Lego can be anti-LGBT, says Science Museum», successivamente modificato. Vediamo che cosa è successo e di cosa stiamo parlando.

Il Telegraph ha preso in considerazione (senza linkarlo) un vecchio contenuto pubblicato nel 2022 sul blog del museo, riguardante un «percorso autoguidato per scoprire alcuni degli oggetti esposti al Museo della Scienza che raccontano storie di comunità, esperienze e identità queer», ideato dal Gender and Sexuality Network, un gruppo di volontari impegnato nell’inclusione della comunità LGBTQ+ nei musei. Si tratta, inoltre, dell’unico contenuto pubblicato da quest’ultima nel blog del Museo di Londra.

Il percorso autoguidato ripercorre diversi episodi della storia, come quello della pilota Roberta Cowell, «prima donna trans britannica a sottoporsi a un intervento chirurgico di affermazione di genere e a cambiare il suo certificato di nascita». Arrivando al punto 7 del percorso, troviamo finalmente il riferimento ai mattoncini Lego, che riportiamo integralmente:

Stop 7: Lego ‘basic’ bucket of bricks

Location: Making the Modern World, Level 0

Just below Billy, you will see a bucket of Lego bricks.

Like other connectors and fasteners, Lego bricks are often described in a gendered way. The top of the brick with sticking out pins is male, the bottom of the brick with holes to receive the pins is female, and the process of the two sides being put together is called mating.

This is an example of applying heteronormative language to topics unrelated to gender, sex and reproduction. It illustrates how heteronormativity (the idea that heterosexuality and the male/female gender binary are the norm and everything that falls outside is unusual) shapes the way we speak about science, technology, and the world in general.