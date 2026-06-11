Uno sconosciuto prova a violentarla, lei si salva con il segno delle quattro dita

L'uomo aveva dei precedenti ed è finito in carcere

Una ragazza di 22 anni si è salvata da una violenza sessuale con il segno delle quattro dita. È successo a Milano in via Torino, come racconta il Quotidiano Nazionale. La ragazza è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha fatto «i complimenti riguardo al mio modo di vestire e al mio stile». Poi l’uomo l’ha baciata sulla bocca e le ha palpeggiato le parti intime. Per poi trascinarla verso via dei Piatti.

Il segno delle quattro dita

Ma in via Santa Maria della Valle la ragazza ha incrociato una donna sul marciapiedi. Le ha toccato il braccio per attirare la sua attenzione e le ha fatto il segno delle quattro dita, il «signal for help» per chiedere aiuto. A quel punto l’uomo si è allontanato. Un paio di giorni fa la polizia locale ha arrestato in piazza Duomo il presunto autore. Ovvero il 32enne Meron Ghebreweld, già processato nel 2019 per maltrattamenti nei confronti della madre e per un altro caso di violenza sessuale ai danni di una commessa. E assolto in entrambi i casi per incapacità di intendere e di volere con applicazione della libertà vigilata (revocata nel 2022 dopo rivalutazione della pericolosità sociale).

Il precedente

Il primo ottobre 2025 una diciottene aveva invece denunciato di aver subito abusi in strada dallo stesso uomo. La ragazza l’ha incrociato in piazza San Babila. Lui le ha proposto di trascorrere «del tempo insieme » e al suo rifiuto ha reagito «prendendole il braccio» e abbracciandola «per alcuni minuti ». Poi le ha afferrato la mano e l’ha costretta a seguirlo in un bar. La diciottenne, «spaventata e fortemente a disagio», ha assecondato per paura lo sconosciuto,che l’ha palpeggiata più volte dicendo: «Dai ma non fa niente, oggi sei mia». Alla fine, la ragazza è riuscita a liberarsi solo alle 17, quando ha chiesto aiuto ad alcune persone. Ora l’uomo è in carcere per rischio di reiterazione del reato.