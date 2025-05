Il «brain rot» contagia anche la politica Usa: la bestemmia in italiano finisce nell’attacco dem a Elon Musk – Il video

Anche la politica americana si butta sul trend di Tralalero Tralala e Bombardiro Crocodilo, probabilmente ignorando le imprecazioni della voce italiana che accompagna i filmati

È finito pure sotto i riflettori della politica americana il «brain rot italiano», l’ultimo trend nonsense che da qualche settimana ha invaso Instagram e TikTok. L’account ufficiale del partito democratico statunitense, che conta quasi 2 milioni di follower sul social di proprietà cinese, ha pubblicato un breve video-sfottò nei confronti di Elon Musk, il miliardario americano divenuto tra i più stretti alleati di Donald Trump. Il filmato ha subito fatto il giro dei social e non è passato inosservato soprattutto agli utenti italiani, che hanno sùbito notato un particolare di molti video del trend brain rot: le bestemmie. Un dettaglio che dev’essere sfuggito ai social media manager dei democratici americani, che probabilmente ignorano ciò che dice la voce AI che accompagna molti video divenuti virali nelle ultime settimane sui social.

Cos’è il trend del «brain rot italiano»

Il trend dell’italian brain rot, ossia del «marciume cerebrale», è diventato virale su TikTok da qualche settimana. I video, realizzati con intelligenza artificiale, presentano dei personaggi con nomi e aspetto decisamente insoliti: Bombardiro Crocodilo, Trallalero Trallalà, Trippi Troppi Troppa Trippa e anche Frigo Cammello Buffo Fardello. In genere, si tratta di creature umanizzate o rese inquietanti e buffe grazie all’uso dell’AI. A questi filmati si accompagna un audio tanto ipnotico quanto completamente privo di senso, in cui una voce meccanica recita filastrocche o frasi sconnesse in rima, spesso con bestemmie e imprecazioni. Nel giro di pochi giorni, il brain rot italiano è diventato il trend più virale su TikTok e Instagram, persino in Paesi – come gli Stati Uniti – dove gli utenti difficilmente riescono a capire cosa stia dicendo la voce elettronica che accompagna i filmati.