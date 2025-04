«E se il Conclave fosse un collegio docenti?», l’ironia social sull’elezione del nuovo Papa – Il video

Tra meme, video satirici e persino il FantaPapa, la riunione dei cardinali - fissata per il 7 maggio - per l’elezione del successore di Papa Francesco, deve fare i conti con l’ironia del web

Anche il Conclave diventa social. Tra meme, video satirici e persino il FantaPapa, la riunione dei cardinali – fissata per il 7 maggio – per l’elezione del successore di Papa Francesco, deve fare i conti con l’ironia del web. C’è chi si è persino immaginato il Conclave dei cardinali, isolati dal resto del mondo all’interno della Cappella Sistina, come una sorta di «collegio docenti». L’ideatore è il regista e comico Filippo Caccamo, che su Instagram ha pubblicato un filmato ironico sull’elezione del nuovo Pontefice con tutti i probabili intoppi. Dal cardinale Matteo Zuppi che chiede se il Bologna è in finale di Coppia Italia all’esibizione di Luis Antonio Tagle sulle note di Imagine; dai microfoni accesi fino ai ritardatari, bloccati nel traffico di Roma.