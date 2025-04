Conclave, torna l’iniziativa «Adotta un cardinale»: l’idea delle suore di Rimini per “accompagnare” i porporati nella scelta del nuovo Papa

Suor Nella: «Così viviamo in comunione questo tempo di attesa. Zuppi uno dei nomi più scelti dai fedeli»

L’apertura del Conclave si avvicina. E le suore Clarisse di Rimini, come già accaduto nel 2013 poco prima dell’elezione di Bergoglio, rilanciano l’iniziativa «Adotta un cardinale». Nella chiesa di San Bernardino e sul sito web del convento è stato allestito un tabellone con un elenco completo di tutti i porporati che tra il 5 il 10 maggio si chiuderanno a chiave nella Cappella Sistina e saranno chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco. Per ognuno di loro, le suore hanno preparato anche un’apposita biografia.

Le preghiere per «accompagnare» i cardinali

L’invito rivolto ai fedeli è semplice: scegliere un cardinale e pregare per lui affinché, ispirato dallo Spirito Santo, contribuisca a scegliere il nuovo Pontefice. «L’obiettivo non è indicare chi vorremmo come Papa – spiega all’Agi suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento – ma accompagnare con la preghiera questo momento importante per la Chiesa». Eppure, in un momento come questo è inevitabile sviluppare qualche preferenza. Uno dei nomi più scelti, raccontano le suore clarisse, è quello del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, molto amato in Emilia-Romagna e considerato tra i favoriti per succedere a Papa Francesco. «Questa iniziativa è un modo per dare un volto concreto alla preghiera e vivere in comunione questo tempo di attesa», spiega ancora suor Nella.