Conclave, nel mirino dei “corvi” anche Tagle. L’attacco partito da un sito della destra cattolica canadese per l’esibizione sulle note di «Imagine» – Il video

Il cardinale filippino, tra i più accreditati alla successione di Papa Francesco, è stato attaccato per aver cantato la canzone di John Lennon 5 anni fa: «Si tratta di un inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e Cristo»

Papa Francesco non è ancora stato sepolto, ma in Vaticano si parla già da tempo del suo successore. Complici i diversi ricoveri del Pontefice, e i tanti «corvi» che già da martedì si sono levati in volo sopra San Pietro con l’obiettivo del Conclave, la riunione (e la stanza) da cui uscirà il nuovo Papa, il 266esimo successore di Pietro. Colui che dovrà raccogliere l’eredità lasciata da Franciscus. I primi bersagli, il segretario di Stato uscente Pietro Parolin e il cardinale africano Robert Sarah. Entrambi per presunti problemi di salute, risalenti ad anni fa. Ma l’opposizione ai cosiddetti “papabili”, in tutto 137, si sa, lavora molto spesso in Rete e ha il suo centro nelle sfere più conservatrici della Chiesa cattolica d’Oltreoceano.

L’attacco partito da un sito della destra cattolica canadese

E proprio da lì, dal Canada che è partito un nuovo attacco. Questa volta, la vittima è Luis Antonio Gokim Tagle, “Il Bergoglio asiatico”, cardinale filippino tra i più accreditati alla successione di Francesco. Un sito della destra cattolica canadese, anti-abortista, LifeSite News, ha infatti tirato fuori – con tanto di scandalo – un video di Tagle che canta vestito civilmente «Imagine» dei Beatles, testo tradizionalmente ritenuto anticristiano. «Scioccante: il cardinale Tagle canta “Imagine” di John Lennon. Un tradimento dell’insegnamento cattolico? – scrive il sito in un post su X – Si tratta di un inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e la regalità di Cristo. E il testo della canzone contraddice apertamente la dottrina cattolica («Non c’è inferno sotto di noi… nemmeno la religione»). Si tratta di scandalo o di ignoranza?». Il sito accusa, inoltre, Tagle di aver cantato – durante un’esibizione di cinque anni fa – la strofa di Lennon che recita: «Immagina che non ci sia il Paradiso», ma il video integrale smentisce questa tesi. Tagle ha conquistato nel tempo grande seguito, anche sui social, grazie ai suoi interventi, ma anche ai video che pubblica su X e Fecebook, dove ha oltre 600.000 follower, in cui si esibisce come cantante ai vari eventi. Insomma, dopo Parolin, Sarah e Tagle, ora chi sarà il prossimo?