25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria. Il messaggio di Meloni: «Democrazia non è delegittimare l’avversario politico» – La diretta

Polemica dopo gli scontri di ieri a Torino. Calenda: «Noi esclusi dalla sinistra, atteggiamento fascista». Tensione ma nessun contatto tra Brigata ebraica e movimenti pro-Pal a Roma.Il messaggio della premier: «Ridiamo centralità ai valori democratici»

È il 25 aprile, l’ottantesimo anniversario della Liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazi-fascista. Una giornata di festeggiamenti e di memoria, durante la quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro all’Altare della Patria insieme alla premier Giorgia Meloni e ai presidenti di Camera e Senato. Manifestazioni e cortei riempieranno strade e piazze di tutta Italia, ma gli occhi sono puntati in modo particolare su Roma. Qui, anche vista la concomitanza con il lutto per la morte di Papa Francesco e la preparazione dei funerali, si temono problemi di ordine pubblico. Già ieri, a Torino, i primi scontri tra le forze dell’ordine e gruppi di antagonisti. Oggi, nella capitale, tensioni tra movimenti antifascisti e la brigata ebraica durante i due cortei paralleli. I blindati della polizia sono schierati per evitare qualunque contatto. Aspre polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo, che ha chiesto di celebrare la ricorrenza «con sobrietà».