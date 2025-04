Papa Francesco: 130mila persone a San Pietro per l’ultimo saluto, poi la chiusura della bara. Stasera Trump atterra a Fiumicino – La diretta

Secondo il programma ufficiale diramato dalla Casa Bianca, non sono attesi bilaterali per il presidente americano. Intanto i battenti della basilica hanno riaperto alle 5.40, con migliaia di persone già in coda

Erano migliaia le persone che fin dalle prime luci della mattina si erano messe in coda di fronte alla Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, alla vigilia delle esequie e del lungo corteo che – dopo un percorso di circa 6 chilometri – porterà alla tumulazione «nella terra nuda» del corpo del pontefice. Il piano di sicurezza è imponente e si stanno ancora limando gli ultimi dettagli, per permettere alla folla di scortare «a passo d’uomo» il feretro fino agli ultimi passi e per garantire la tranquillità delle oltre 130 delegazioni internazionali che arriveranno sul sagrato vaticano.