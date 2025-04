Autobomba a Mosca, ucciso un generale russo. Il Cremlino: «Terrorismo». L’inviato di Trump Witkoff a colloquio con Putin: «Pronti all’intesa»

Un ordigno artigianale avrebbe fatto saltare in aria l'auto di Yaroslav Moskalik. No comment da Kiev. Lavrov: «Ultimi punti da perfezionare per l'accordo»

Un generale dell’esercito russo, Yaroslav Moskalik, è morto oggi nei dintorni di Mosca dopo che la sua auto è saltata in aria. Secondo il Cremlino si tratta di un attentato terroristico. «La questione principale è come fermare la guerra nel cuore dell’Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Moskalik era il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate russe. Secondo una prima ricostruzione delle autorità russe la sua auto sarebbe esplosa a Balashikha, vicino Mosca, «a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo artigianale riempito di schegge». «La task force investigativa, composta da investigatori, esperti forensi, esperti e dipendenti delle unità operative delle forze dell’ordine, ha iniziato a esaminare la scena dell’incidente», ha detto la rappresentante ufficiale del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. Nessun dito puntato esplicitamente su Kiev, per ora. Dall’Ucraina non è arrivato sin qui alcun commento al riguardo.

L’inviato Usa Witkoff a colloquio con Putin

A Mosca intanto è arrivato l’inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff, ricevuto al Cremlino per un nuovo colloquio col presidente russo Vladimir Putin. I due Paesi sembrano vicini a un’intesa per porre fine alla guerra in Ucraina sulla base di un piano che pare molto favorevole agli interessi di Mosca. «La Russia è pronta a concludere un accordo sulla risoluzione del conflitto ucraino, ma ci sono ancora alcuni punti specifici di questo accordo, che devono essere perfezionati, e siamo impegnati proprio in questo processo», ha detto alla Cbs il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Ribadendo come dal punto di vista di Mosca, «Trump è l’unico leader mondiale che ammette la necessità di affrontare le cause profonde della crisi ucraina».

In copertina: Vladimir Vladimir Putin con Steve Witkoff nel corso di un precedente incontro a San Pietroburgo – 11 aprile 2025 (EPA/GAVRIIL GRIGOROV)