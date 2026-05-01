Suora aggredita da un israeliano a Gerusalemme, le immagini shock dell’agguato: arrestato 36enne – Il video

La vittima ha 48 anni, è francese ed è anche una ricercatrice. Nelle immagini di vede l'uomo che corre verso la religiosa, la afferra e la scaraventa a terra

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme nei pressi del Monte Sion da un uomo israeliano e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Le immagini, diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate dall’emittente Channel 12, mostrano un uomo mentre corre verso la religiosa, la afferra e la scaraventa a terra, colpendola poi con un calcio. Gli agenti intervenuti hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto di un sospettato. La polizia ha comunicato che verrà richiesta la proroga della sua detenzione, mentre le verifiche sul caso sono ancora in corso.

Chi è la suora aggredita

Sull’aggressione subita dalla suora è intervenuto anche il ministero degli Esteri israeliano, che ha condannato l’accaduto parlando di «atto vergognoso». L’uomo arrestato è un israeliano di 36 anni, mentre la suora ha 48 anni, è francese ed è una ricercatrice presso l’École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme. L’istituto presso cui lavora la donna ha condannato l’attacco, chiedendo alle autorità israeliane di agire «rapidamente e con decisione», come si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account X del direttore, Olivier Poquillon.