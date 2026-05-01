Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ESTERIArrestiGerusalemmeInchiesteIsraeleMedio OrientePalestinaVideo

Suora aggredita da un israeliano a Gerusalemme, le immagini shock dell’agguato: arrestato 36enne – Il video

01 Maggio 2026 - 19:27 Alba Romano
embed
La vittima ha 48 anni, è francese ed è anche una ricercatrice. Nelle immagini di vede l'uomo che corre verso la religiosa, la afferra e la scaraventa a terra

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme nei pressi del Monte Sion da un uomo israeliano e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Le immagini, diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate dall’emittente Channel 12, mostrano un uomo mentre corre verso la religiosa, la afferra e la scaraventa a terra, colpendola poi con un calcio. Gli agenti intervenuti hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto di un sospettato. La polizia ha comunicato che verrà richiesta la proroga della sua detenzione, mentre le verifiche sul caso sono ancora in corso.

Chi è la suora aggredita

Sull’aggressione subita dalla suora è intervenuto anche il ministero degli Esteri israeliano, che ha condannato l’accaduto parlando di «atto vergognoso». L’uomo arrestato è un israeliano di 36 anni, mentre la suora ha 48 anni, è francese ed è una ricercatrice presso l’École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme. L’istituto presso cui lavora la donna ha condannato l’attacco, chiedendo alle autorità israeliane di agire «rapidamente e con decisione», come si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account X del direttore, Olivier Poquillon. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il furto della tv, il carcere, la scomparsa: chi è María de los Ángeles González Colinet, madre biologica del bimbo adottato da Minetti e Cipriani

2.

Iran, Trump contro Merz: «Pensi a Kiev e ai problemi in Germania, non interferisca». E Hormuz diventa lo “Stretto di Trump” – La diretta

3.

Doveva guidare il ribaltone contro Trump, ma ha finito i soldi: il disastro della candidata dem al Senato. Al suo posto un allevatore di ostriche

4.

Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: «Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria»

5.

Caso Minetti, ora anche i politici in Uruguay vogliono vederci chiaro. Il sospetto della deputata Barrera: «L’ombra della tratta di bambini»

leggi anche
iran-usa-diretta
ESTERI

Iran, piano di pace ai mediatori pakistani, ma Trump frena: «Vogliono l’accordo, ma non basta. Deluso da Italia e Spagna»

Di Alba Romano
global sumud flotilla
ESTERI

Arrivati a Creta gli attivisti della Flotilla, due portati in Israele e interrogati: «Sospetto terrorismo». Chi sono Saif Abu Keshek e Thiago Ávila

Di Cecilia Dardana
trump merz
ESTERI

Iran, Trump contro Merz: «Pensi a Kiev e ai problemi in Germania, non interferisca». E Hormuz diventa lo “Stretto di Trump” – La diretta

Di Alba Romano