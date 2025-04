Il Cardinale Becciu: «Il Papa mi aveva detto che potevo partecipare al Conclave»

«Ma saranno i miei confratelli cardinali a decidere».

Il cardinale Angelo Becciu conferma di ritenere di dover essere ammesso al Conclave. E che il suo ruolo è cambiato da quella sera del 2020, quando il Papa lo privò dei diritti del cardinalato. Non solo: prima di morire, Francesco sarebbe stato vicino a prendere una decisione sul suo status. Lo ha incontrato a gennaio, prima del ricovero all’ospedale Gemelli. E lui gli ha detto: «Penso di aver trovato una soluzione». Anche se non sa se Jorge Mario Bergoglio ha lasciato istruzioni scritte riguardo questo aspetto: «Saranno i miei confratelli cardinali a decidere».

Il Conclave di Becciu

Becciu parla in un’intervista a Reuters. Il più alto funzionario della Chiesa mai processato da un tribunale penale vaticano ha negato ogni illecito. E sta presentando ricorso contro la sentenza. Sul suo sito web, il Vaticano elenca il 76enne Becciu come “non elettore”, accomunandolo a coloro che hanno compiuto 80 anni. Il cardinale tedesco Gerhard Ludwing Mueller intervistato al Tg1 ieri ha detto che Becciu non era stato trattato in modo giusto. «Di Conclave si parla dopo il funerale» del Papa, ha detto il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, glissando sul quesito.