Fumata bianca al Conclave. Non è il Papa, ma il nuovo disco di Salmo: «Habemus data» – Il video

L'artista sardo ha utilizzato il segnale iconico dell'elezione del nuovo Pontefice per lanciare il nuovo disco "Ranch"

Finalmente l’attesa è finita. Salmo ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo album, Ranch, che sarà disponibile dal 9 maggio. Con una curiosa mossa promozionale, l’artista sardo ha scelto di utilizzare parole e immagini simbolo del Conclave – l’inizio è previsto per il 7 maggio – per lanciare il suo nuovo lavoro musicale: la tradizionale fumata bianca e l’annuncio cerimoniale che viene dato al popolo quando viene eletto il nuovo Papa. «Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus “data”», dice la voce fuori campo nel video pubblicato su Instagram. Un riferimento ironico all’annuncio papale, ma questa volta per il suo tanto atteso disco, che uscirà sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Ranch è un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispirato Salmo negli ultimi anni, un lavoro che promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana. Con l’annuncio del disco cresce anche l’attesa per “Lebonski Park”, l’evento unico prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, in programma il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho.