Fedez e Clara, tra loro nessun flirt ma un featuring. Fuori il 2 maggio “Scelte stupide”

Fedez e Clara erano entrambi in gara al Festival di Sanremo 2025

Che qualcosa bollisse in pentola si sapeva, Fedez e Clara nelle scorse settimane erano comparsi diverse volte sui social assieme, tanto che cominciava a rincorrersi la voce che i due condividessero qualcosa in più che il mestiere di cantante. Invece no, segreto svelato, e ha anche un titolo: Scelte stupide. Si intitola così infatti il featuring, in uscita venerdì 2 maggio, dei due artisti le cui strade per la seconda volta in questa stagione musicale si incrociano. Infatti sia l’ex metà del brand Ferragnez, sia Clara Soccini, così all’anagrafe, classe 1999 di Varese, divenuta famosa per il ruolo interpretato nella serie Mare fuori, erano in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Risultati diversi, Fedez si è rispolverato rapper con numeri assai interessanti, la sua Battito, oltre ad essere stata discretamente apprezzata dalla critica solo una settimana fa ha raggiunto il disco di platino; Clara invece, per il secondo anno consecutivo nella lista dei convocati all’Ariston, non è riuscita ad andare oltre il ventisettesimo posto con la sua Febbre, assai strapazzata dal giornalismo di settore.

Scelte stupide

Non si sa molto del brano, sui canali social dei due artisti al momento è stato distribuito un trailer strumentale, ma sappiamo da comunicato stampa che il testo dovrebbe riguardare «un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili» e che sarebbe abbastanza in linea con lo stile del Fedez di Battito, il Fedez che ha mantenuto la promessa fatta a sé stesso e al pubblico dopo la tormenta del divorzio da Chiara Ferragni: «Voglio tornare a occuparmi solo di musica». Non si dovrebbe dunque trattare, come anche il trailer suggerisce, di un brano candidato a diventare il nuovo tormentone estivo, alla Mille o alla Disco Paradise. Al netto delle inevitabili paparazzate infatti la vita del rapper, secondo quanto si nota nelle sue storie, si sta dividendo tra studio di registrazione e il Pulp Podcast insieme a Mr. Marra, che proprio nelle ultime ore, tra l’altro, si trova su YouTube con una puntata dedicata all’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Poi il rapper, vero nome Federico Leonardo Lucia, punterà dritto verso il Forum d’Assago dove lo aspettano due date evento il 19 (sold out) e il 20 settembre. Due date anche per Clara, il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.