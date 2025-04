L’ice bucket challenge è tornato: la sfida a colpi di secchiate diventa una campagna per la salute mentale

A più di dieci anni dalla prima volta, torna il tormentone social che coinvolse milioni di utenti in tutto il mondo. Nominata anche Scarlett Johansson

Nel 2014 era diventato il tormentone più seguito dei social, tanto dai vip quanto dagli utenti con poche manciate di follower. Oggi, a più di dieci anni di distanza, torna l’ice bucket challenge. Il rituale è sempre lo stesso: bagnarsi con una secchiata di acqua gelida, riprendersi in video e passare il testimone a qualcun altro affinché faccia altrettanto. All’epoca, la campagna era stata lanciata per promuovere una raccolta fondi per la ricerca sulla Sla. Un obiettivo raggiunto solo a metà, se si pensa che la sfida social coinvolse 17 milioni di persone e raccolse circa 220 milioni di dollari.

La sensibilizzazione per la salute mentale

Da qualche giorno, l’ice bucket challenge ha fatto il proprio ritorno sui social grazie ad alcuni gruppi di studenti universitari statunitensi. Questa volta, però, con un nuovo obiettivo: la sensibilizzazione sulla salute mentale e la prevenzione dei suicidi, come reso ben evidente anche dall’hashtag – #SpeakYourMIND – che accompagna i video pubblicati online. «Vedere questa challenge decollare è stato surreale. Siamo orgogliosi, grati ed entusiasti di vedere fin dove è arrivata», ha detto al Guardian Wade Jefferson, studente dell’Università del South Carolina e fondatore dell’associazione universitaria Mind, un acronimo che sta per «Mental Illness Needs Discussion».

Il coinvolgimento dei vip

Come accaduto nel 2014, gli organizzatori puntano soprattutto sui vip per rendere virale la campagna. Dieci anni fa, decine e decine di esponenti della politica, dello sport e del mondo dello spettacolo avevano accettato di riprendersi in video mentre venivano colpiti con una secchiata di acqua gelida: Lady Gaga, Justin Timberlake, David Beckham, LeBron James, Taylor Swift, Leonardo Di Caprio, giusto per nominarne alcuni. Tra i politici ci fu pure Donald Trump, che si fece rovesciare la secchiata in testa da due vincitrici dei suoi concorsi di bellezza, mentre Barack Obama – che all’epoca era presidente – rifiutò la proposta ma donò comunque cento dollari alla causa. Questa volta, l’esercito di vip a sostegno dell’ice bucket challenge non è altrettanto ampio, ma ci sono comunque una serie di nomi di richiamo, a partire dall’ex giocatore di Nfl Peyton Manning. La sfida è stata lanciata anche a Scarlett Johansson e al conduttore Jimmy Fallon.