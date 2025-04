Spagna, si reagisce al blackout con l’umorismo: dai tecnici-Pikachu al microonde che non funziona, è pioggia di meme sui social

Sotto l'hashtag #apagón, che in spagnolo significa «blackout», non hanno tardato ad arrivare decine di battute sui social

Un po’ di paura, un po’ di preoccupazione, ma anche tanto senso dell’umorismo. Il gigantesco blackout che ha lasciato al buio tutta la Spagna – e alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania – ha spinto moltissimi utenti a riversarsi sui social per cercare un po’ di conforto o ironizzare sulla situazione. Sotto l’hashtag #apagón, che in spagnolo significa «blackout», non hanno tardato ad arrivare decine e decine di meme. «Tutti in ufficio fingono di preoccuparsi del fatto che sia saltata la corrente», scrive un utente che approfitta del buio e spera di poter tornare a casa prima. Ma anche chi già si trova a casa, si trova a fare i conti con un problema apparentemente insormontabile: «Non c’è elettricità, internet è quasi morto, ma la cosa più importante è… questo c**zo di microonde non funziona».

C’è un utente che racconta di aver lasciato da poco il Sud America e si chiede: «Mi sono davvero trasferito in Spagna per vivere un blackout nazionale fuori dal Venezuela?». Tra le decine di altri meme c’è chi ha l’apertura elettrica del box e si lamenta di non poter tirare fuori la macchina, chi ironizza sulla capacità dei politici di risolvere la situazione – paragonandoli a un branco di Pikachu – oppure chi dice di averne abbastanza dei mille drammi della storia recente: «Una pandemia globale, la morte della regina Isabel, la guerra in Ucraina, la morte di Papa Francesco, ora persino un blackout generale».

Il microonde che non funziona

La corsa alla carta igienica

I tecnici al lavoro per risolvere il blackout

La macchina bloccata in gara

Troppi eventi tragici