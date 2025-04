Spagna, gigantesco blackout interessa gran parte del paese – Il video

Colpito anche il Portogallo e alcune regioni del sud della Francia. Sconosciute le cause

Un blackout elettrico di vasta portata ha colpito nella mattinata di lunedì, a partire dalle 12.30, numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Colpito anche il Portogallo e secondo quanto riporta Le Figaro anche regioni del sud della Francia, interconnesse alla rete spagnola. Il ripristino della fornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. L’interruzione ha interessato anche la città di Valencia, dove si prepara il congresso del Ppe, al via domani. Il Governo ha avviato un’indagine urgente coinvolgendo squadre tecniche di diversi ministeri per cercare di chiarire le cause, al momento ignote. Secondo fonti ufficiali citate da El País, non esiste ancora una spiegazione certa. Le metropolitane di Madrid e quella di Barcellona si sono fermate e il traffico è nel caos. Gli stessi disagi si segnalano a Siviglia, Barcellona, Valencia e Pamplona, dove il servizio non è ancora stato ripristinato.

Dal Portogallo non si esclude un attacco hacker. Le parole del ministro Castro Ameida

Il ministro portoghese per la Coesione territoriale non esclude che il black-out energetico che ha colpito il Portogallo potrebbe essere dovuto a un attacco informatico, aggiungendo che il disagio colpisce anche Spagna, Francia e Germania. «C’è questa possibilità, ma non è stata confermata», ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della Rtp, la tv di Stato portoghese. Dall’aeroporto di Lisbona arrivano intanto notizie di una situazione caotica e di zone dell’aeroporto ancora al buio.

Le centrali nucleari hanno smesso di produrre energia

Secondo quanto riportano gli inviati de El País a seguito del blackout generalizzato, le centrali nucleari del Paese (cinque con sette reattori in funzione) hanno smesso di produrre elettricità. Per motivi di sicurezza, interrompono la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Tuttavia, secondo fonti del Nuclear Safety Council (CSN), i sistemi interni di ogni impianto devono rimanere operativi e gli impianti utilizzano le apparecchiature diesel disponibili in ogni centrale nucleare.

Il blackout che ha interessato pochi minuti e le cause sconosciute

Cittadini di tutte le comunità autonome hanno segnalato la mancanza di fornitura elettrica per alcuni minuti. Le principali compagnie elettriche spagnole, contattate dai media, non sanno spiegare l’origine del blackout. Lo stop ha interessato non solo le comunicazioni, ma anche gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto per “cause esterne” a causa di un’interruzione di corrente, secondo un messaggio postato sul social network X. Al momento, anche la rete Cercanías di Madrid è fuori servizio a causa di un’interruzione di corrente.

Treni e aeroporti in tilt in tutto il paese

La rete ferroviaria di Adif ha subito interruzioni di corrente, con conseguenti disagi al traffico ferroviario in tutto il Paese. Renfe spiega attraverso i suoi profili social che non ci sono né movimenti né partenze nelle stazioni dopo le 12:30. Anche diverse compagnie aeree hanno segnalato disagi in aeroporti come Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat. I controllori di volo hanno segnalato, attraverso il loro account sul social network X, regolamentazioni o riduzioni del traffico nei due principali hub della penisola: Madrid-Barajas e Lisbona.