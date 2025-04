Semafori spenti e incroci in tilt, negozi con serrande abbassate: così la Spagna piomba nel blackout – Il video

Nei supermercati pagamenti in contanti. Come prosegue la vita nelle regioni iberiche senza energia elettrica da ore

Bancomat fuori uso, semafori spenti con gli incroci stradali nell’anarchia più totale, negozi fermi, spesso con serrande abbassate perché impossibilitati nell’emettere scontrini e vendere come sempre. Queste le immagini dalla Spagna dove è in corso un complesso black-out che ha colpito anche il Portogallo e regioni a sud della Francia. Le autorità invitano le persone a non utilizzare i mezzi privati. Sconosciute per ora le cause.

Nei supermercati pagamenti in contanti

I supermercati nelle città spagnole stanno chiudendo o limitando le attività solo al pagamento in contanti. La catena El Corte Ingle’s – riporta El Pais – assicura che i pagamenti in contanti sono accettati in tutti i suoi punti vendita e che operano con la limitata normalità consentita dalla situazione. I supermercati Dia hanno deciso di chiudere i loro negozi, ma i loro magazzini restano aperti a ritmo ridotto. Nel frattempo, Carrefour riesce a tenere aperti i suoi grandi ipermercati, mentre per i negozi più piccoli la gestione avviene caso per caso.