L’omaggio di Trump all’Italia che fa felice Meloni: «Rilancio in grande stile il Columbus Day, la sinistra voleva distruggerlo!»

Il presidente Usa annuncia la riesumazione della festa nazionale che si tiene a ottobre: «Cristoforo sta per tornare alla grande!»

Giorgia Meloni deve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald Trump, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. «Riporterò in auge il Columbus Day dalle ceneri», ha annunciato Trump su Truth, spiegando poi il senso della sua promessa. «I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano tanto. Hanno buttato giù le sue statue, mettendoci al posto nient’altro che il WOKE, o peggio il nulla totale!», accusa il presidente Usa. «Beh, sarete felici di sapere che Cristoforo sta per tornare alla grande. Riesumo qui e ora il Columbus Day secondo le stesse regole, date e luoghi nei quali si svolgeva da decenni!».

La battaglia contro «l’ideologia woke» e il suggerimento di Meloni a Trump

L’annuncio di Trump s’inserisce nella battaglia della destra Usa, e mondiale, contro la cosiddetta cultura woke, la corrente di pensiero progressista che punta a ripensare in modo critico molti dei fondamenti «violenti» della cultura occidentale. Contro quell’«ideologia» si era scagliata con durezza nel corso dell’incontro alla Casa Bianca la stessa Giorgia Meloni, impaziente di trovare un terreno di solida intesa con Trump a fronte delle distanze e tensioni su dazi e Ucraina. Meloni aveva evocato proprio la figura del grande navigatore genovese, ricordando come la data della visita, il 17 aprile, «segna l’anniversario dell’accordo che ha permesso a Cristoforo Colombo di fare il suo viaggio» verso le Americhe. Di lì Meloni aveva appunto preso le mosse per sottolineare l’importanza della lotta comune dei conservatori sulle due sponde dell’Atlantico contro l’«ideologia woke, che vorrebbe cancellare la nostra storia». Su queste basi la premier italiana aveva invitato Trump a serrare le fila. Obiettivo, «rendere l’Occidente grande di nuovo: Make the West Great Again». E il presidente Usa, all’indomani della visita fuori programma a Roma per i funerali di Papa Francesco, sembra aver colto la palla al balzo.

Cos’è e quando si celebra il Columbus Day

Il Columbus Day è stato celebrato per la prima volta nel 1869 dagli italoamericani di San Francisco. Istituzionalizzata nel 1905 in Colorado, la giornata è stata proclamata festa federale dall’allora presidente Usa Franklin Delano Roosevelt nel 1937. Si tiene ogni anno nel secondo lunedì di ottobre. Ma negli ultimi anni molte città a guida Democratica l’hanno messa in discussione, proponendo o decidendo di celebrare al posto di quella ricorrenza la Giornata dei popoli indigeni. Poco meno di una bestemmia, all’orecchio di Trump.