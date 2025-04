Donald Trump verrà a Roma per il funerale di Papa Francesco. Da Milei ai leader europei, chi altro ci sarà

Il presidente Usa primo a confermare la sua partecipazione alle esequie del Pontefice: pronto un piano straordinario per la sicurezza

Donald Trump sarà a Roma nei prossimi giorni per il funerale di Papa Francesco. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa con un suo post sulla piattaforma social Truth, «Io e Melania andremo al funerale di Papa Francesco a Roma. Siamo impazienti di esserci!», ha scritto Trump. Ironia della sorte, la missione si svolgerà a poco più di una settimana da quella negli Usa di Giorgia Meloni, durante la quale la premier lo aveva invitato proprio nella capitale italiana con ben altro intento: quello di dialogare coi leader europei in primis sulla questione dei dazi e dei rapporti commerciali. È certo che a Roma convergeranno comunque nell’occasione – circola l’ipotesi della data di sabato 26 aprile, la decisione sarà presa domani – decine di capi di Stato e di governo, che già oggi si sono precipitati sui social a rendere omaggio al Pontefice che ha guidato la Chiesa negli ultimi 12 anni. Tra i leader mondiali, ha già fatto sapere di volerci essere Javier Milei, presidente dell’Argentina Paese natale di Bergoglio. E con ogni probabilità ci saranno decine di leader europei – da Emmanuel Macron a Re Carlo III – così come di altri continenti, oltre che leader spirituali delle altre principali confessioni religiose.