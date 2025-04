Via all’incontro Meloni-Trump, la Casa Bianca: «Hanno una “very special relationship”. Non parleranno solo di dazi» – Gli aggiornamenti

L'arrivo della premier accolta da un presidente sorridente. Un alto dirigente Usa anticipa i temi del faccia a faccia: «La web tax italiana? Penalizza le aziende americane, il presidente lo dirà»

L’incontro tra Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump è iniziato, puntualissimo, per le 18 ora italiana, le 12 a Washington. Un fotogramma veloce riprende Meloni mentre fa ingresso alla Casa Bianca, con Trump sorridente: «È una persona eccezionale», dice il presidente Usa. La prima parte del meeting sarà riservata, quindi l’incontro nello studio ovale con la presenza dei giornalisti. Nel briefing preparatorio con la stampa, i funzionari che seguono il dossier hanno spiegato che vedono l’incontro con la premier italiana soprattutto in un’ottica europea. «Non classifichiamo i Paesi in base alla “probabilità” di un accordo. Quello che conta è che il presidente Trump prende tutto questo molto seriamente, con un approccio di buon senso basato sulla reciprocità. Speriamo che la premier Meloni e il presidente Trump possano far progredire la discussione, per arrivare a un dialogo che rifletta ciò che il presidente sostiene da tempo», ha spiegato un alto dirigente americano prima dell’incontro nello Studio Ovale. Il riferimento è ovviamente alla reciprocità, che è poi la posizione che secondo il presidente fin dal principio ha giustificato le tariffe, secondo i calcoli mostrati spiegati (e smentiti) più volte.

Il nodo della web tax

C’è però un punto dolente su cui un’apertura specificamente italiana sarebbe ben vista: la web tax. «Il presidente ribadirà le sue aspettative verso l’Italia e l’Europa, anche su questioni fiscali: ad esempio, la tassa italiana sui servizi digitali è vista come una misura che penalizza le aziende americane», ha aggiunto l’alto dirigente Usa ai giornalisti italiani.

La «very special relationship» tra Meloni e Trump

La volontà di collaborare, almeno a parole, sembra esserci. Ad assicurarlo è lo stesso dirigente della Casa Bianca, che nella call con la stampa assicura: Meloni e Trump hanno «una relazione molto speciale» e intendono collaborare su diverse questioni. Un esempio? La questione energia. «Il presidente Trump intende espandere le esportazioni energetiche americane nel resto del mondo. Ci si può quindi aspettare un confronto sull’interesse dell’Italia a partecipare a questo sforzo», ha anticipato il dirigente americano.

La ricostruzione dell’Ucraina

Un altro fronte di cooperazione tra Usa e Italia riguarda la guerra in Ucraina. Non tanto per i negoziati per arrivare a una tregua, su cui Washington sta escludendo i partner europei, quanto per la ricostruzione. «I nostri due Paesi continueranno a lavorare insieme per porre fine alla guerra in Ucraina. L’Italia avrà un ruolo importante nella ricostruzione, ma, come gli altri alleati, dovrà adempiere alle proprie responsabilità per la sicurezza dell’Europa al fine di mantenere la pace», ha detto ancora l’alto dirigente Usa. Il riferimento è certamente almeno al raggiungimento del 2% del Pil nelle spese militari, impegno confermato oggi dal ministro Giancarlo Giorgetti.