Meloni e la vigilia del viaggio a Washington. Tra le telefonate con von der Leyen e il messaggio ai produttori di grana padano

La premier nel videomessaggio: «Io e Lollobrigida continueremo ad essere al fianco di chi produce, difende la nostra identità e tiene alta la bandiera del nostro marchio nel mondo»

E’ una vigilia particolarmente tesa quella che Giorgia Meloni sta organizzando in vista del viaggio di domani a Washington. I segnali arrivati finora dal presidente Donald Trump non possono definirsi positivi, ma la macchina è ormai avviata e per la premier sarà importante incassare almeno un piccolo risultato. Oggi, 16 aprile, ha scelto comunque di inviare un messaggio all’Assemblea Generale del Consorzio per la Tutela del Grana Padano, certamente uno dei consessi di produttori più allarmati dalle nuove tariffe sull’export negli Usa: «Abbiamo a cuore i produttori e la nostra priorità è sempre stata quella di facilitare il loro accesso ai mercati, promuovere la qualità italiana e ridurre le barriere che ostacolano la nostra capacità di crescere – dice Meloni nel videomessaggio – Continueremo in questa direzione, anche e soprattutto in questa fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità, lavorare con concretezza, con pragmatismo. Ma tra le tante incertezze di questo tempo io posso offrirvi una certezza: il Governo, la sottoscritta, il Ministro Lollobrigida continueranno ad essere al fianco di chi produce, difende la nostra identità», «di chi tiene alta la bandiera del nostro marchio nel mondo, perché l’unica cosa che abbiamo a cuore è fare l’interesse dell’Italia e degli italiani».

I colloqui con von der Leyen

La preparazione della trasferta è segnata dai costanti contatti telefonici con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Oggi palazzo Chigi ha fatto sapere che ieri in serata c’è stata l’ultima telefonata e probabilmente ce ne saranno altre, con l’obiettivo di tenere allineata la trattativa della commissione con quello che potrà dire Meloni. «Faremo tutto il possibile per giungere a un esito positivo» nei negoziati con gli Usa sui dazi, «ma in parallelo dobbiamo prepararci allo scenario potenziale di un mancato accordo», ha dichiarato il commissario Ue per la Giustizia, Michael McGrath. I dazi, ha aggiunto, «sono sono la strada sbagliata perché danneggiano le imprese e i consumatori e, in ultima analisi, possono mettere a rischio anche i posti di lavoro».