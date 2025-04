Trump e la promessa sui dazi: «Sconti se isolate la Cina». La rabbia di Pechino: «Usa ossessionati dall’egemonia, ma sono indebitati»

Continuano i botta e risposta tra i due colossi economici. Le Poste di Hong Kong rispondono a Washington sospendendo l'invio di pacchi verso l'America. Intanto von der Leyen, in un'intervista, annuncia: «È la fine dell'Occidente»

Il grande Occidente ormai «non esiste più», quel calibrato e fluido sistema commerciale che univa Stati Uniti e Unione europea ora deve essere rivisto «con pragmatismo», sedendosi attorno a un tavolo negoziale. È la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a chiudere la porta in faccia a un possibile ritorno al passato: «Il mondo è diventato un globo anche geopoliticamente, e oggi le nostre reti di amicizia si estendono in tutto il mondo», ha detto in una intervista fiume al settimanale Die Zeit. Una globalizzazione che ha portato, secondo la politica tedesca, a frizioni non di poco conto e «rapporti complicati» tra Bruxelles e Washington. E alla necessità, in caso di chiusura totale degli Usa, di guardare altrove. Anche, per esempio, alla Cina.

La promessa di Trump agli alleati: «Sconto sui dazi se isolate Pechino»

C’è chi guarda a Pechino come un potenziale partner commerciale per scavalcare i dazi americani, c’è chi cerca di abbattere l’egemonia commerciale che il Dragone si sarebbe costruito nei decenni. Questo l’obiettivo evidente del presidente americano Donald Trump, che ha sospeso per tre mesi i dazi «reciproci» per tutti i Paesi eccetto che per la Cina, per cui invece le tariffe sono schizzate al 145%. E che, secondo il Wall Street Journal, sarebbe pronto a usare la promessa di sconti permanenti sui dazi per convincere gli altri Paesi a contribuire all’isolamento economico del colosso asiatico.

La risposta della Cina: «Usa hanno ossessione dell’egemonia, ma sono fortemente indebitati»

Ma Pechino non si scompone. Anzi continua il suo attacco contro Washington, sia commerciale con le contro-tariffe all’84% sia verbale, convinta di avere il coltello dalla parte del manico. «Speriamo che gli Stati Uniti si liberino quanto prima dall’ossessione per l’egemonia», ha detto il portavoce del ministero della Difesa. «Riconoscano che l’uso indiscriminato della forza non renderà di nuovo grande l’America, ma infliggerà solo disastri al popolo americano e al resto del mondo». Secondo la Cina, infatti, Washington vorrebbe far valere «la legge del più forte», pur essendo «fortemente indebitata». Anche dagli altri dicasteri arrivano posizioni di fermezza. Dagli Esteri, il portavoce fa sapere che un tavolo di trattative sarà possibile solo quando «gli Usa smetteranno di esercitare pressioni estreme, di minacciare e ricattare. E inizieranno a parlare con la Cina su basi di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio».

Poste di Hong Kong, top all’invio di pacchi negli Usa: «Washington è irragionevole e abusiva»

Intanto Pechino ha cambiato l’interlocutore diretto con la Casa Bianca, nominando viceministro con delega al commercio internazionale Li Chenggang. Li per anni è stato rappresentante della Cina e ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) a Ginevra. Un funzionario esperto da contrapporre alla strategia protezionistica americana. Mentre dalla parte di Pechino iniziano a schierarsi sempre più enti. Le Poste di Hong Kong hanno infatti annunciato la sospensione degli invii di merci in direzione degli Stati Uniti e la rinuncia a riscuotere le tariffe per conto della Casa Bianca. Una dura reazione all’ordine esecutivo con cui il presidente americano Trump ha tolto l’esenzione doganale per i piccoli pacchi provenienti dall’Asia. «Gli Stati Uniti sono irragionevoli, intimidiscono e impongono dazi in modo abusivo», si legge in una nota. «Per i pacchi non ancora spediti, il servizio provvederà a contattare i mittenti per la restituzione degli articoli e il rimborso delle spese postali».