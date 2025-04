Dazi, ora Trump punta a un accordo con la Cina: «Xi è mio amico da tempo»

Il presidente difende la politica tariffaria. E propone il 10% di soglia per le merci in entrata negli Usa

Donald Trump aleggia la possibilità di offrire esenzioni ai dazi del 10%. Ma insiste sul fatto che il 10% è la soglia base per cercare di negoziare un accordo commerciale. «Potrebbero esserci un paio di esenzioni per ovvie ragioni ma direi che il 10% è la soglia», ha detto il presidente degli Stati Uniti. Senza specificare quali potrebbero essere le «ragioni ovvie» per le esenzioni. Poi ha aggiunto che la sua politica tariffaria sta «funzionando molto bene». Nonostante la Cina abbia aumentato i dazi sui prodotti statunitensi al 125%, in una guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

«Stiamo andando bene»

«Stiamo andando molto bene», ha dichiarato Trump in un post sul suo social network Truth. «Molto emozionante per l’America e per il mondo! Sta procedendo rapidamente», ha scritto ancora. La Casa Bianca ha assicurato nel frattempo che Trump rimane ottimista riguardo a un accordo con la Cina. La portavoce Karoline Leavitt ha aggiunto che «il presidente è stato molto chiaro: quando gli Stati Uniti vengono colpiti, lui risponderà con ancora più forza». Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla questione, affermando – hanno riportato i media – che il suo Paese non ha paura. Xi ha aggiunto che l’Unione Europea e la Cina dovrebbero resistere congiuntamente alle pratiche di intimidazione unilaterale.

L’accordo con Xi

Giovedì Trump aveva ribadito di voler raggiungere un accordo con Xi nonostante le crescenti tensioni. «È un mio amico da molto tempo. Penso che finiremo per trovare un accordo che sia molto positivo per entrambi i Paesi», aveva detto e nelle ultime ore ha cercato di placare i timori sul dollaro. «Siamo la valuta preferita. Lo saremo sempre… Penso che il dollaro sia formidabile», ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Infine, il presidente ha detto di essere «in ottima forma», poche ore dopo essersi sottoposto al controllo medico annuale. «Nel complesso, mi sentivo in ottima forma. Un buon cuore. Una buona anima. Un’anima davvero buona», ha dichiarato, aggiungendo anche di aver superato con successo un test cognitivo. Un rapporto sulla sua visita medica sarà pubblicato domani, ha concluso.