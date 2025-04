La Bce taglia ancora i tassi d’interesse al 2,25%. L’ira di Trump su Powell: «Deve farlo anche la Fed, la sua era è finita»

Francoforte rivede i tassi al ribasso per la settima volta in dieci mesi. Scontro totale in Usa tra Casa Bianca e Federal Reserve

La Banca centrale europea ha deciso oggi di tagliare i tassi d’interesse nella zona Euro di 25 punti base. Si tratta della settima revisione al ribasso dei tassi in meno di un anno (da giugno 2024). Il tasso sui depositi, quello di riferimento, scende così dal 2,50% al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 2,65% al 2,40%, quello sui prestiti marginali da 2,90% a 2,65%. Nel primo pomeriggio la governatrice della Bce Christine Lagarde spiegherà le ragioni dietro la scelta del board di Francoforte in conferenza stampa, sperando di risollevare i mercati europei, in sofferenza in mattinata.

Alta tensione Trump-Powell

Sull’altra sponda dell’Oceano intanto è di nuovo scontro tra la Federal Reserve e la Casa Bianca. A circa due settimane dalla prossima riunione del consiglio direttivo, prevista per il 6-7 maggio, il numero uno della banca centrale statunitense è tornato a criticare la politica economica di Donald Trump. Secondo Jerome Powell, la Fed «si trova ad affrontare una situazione che non si verificava da circa mezzo secolo». E il motivo, ha spiegato, va ricercato soprattutto nella guerra commerciale scatenata da Washington, che rischia di causare «danni economici duraturi», perché spinge gli Stati Uniti verso «una crescita più debole, una maggiore disoccupazione e un’inflazione più rapida, tutte allo stesso tempo». Le parole pronunciate da Powell, che hanno fatto scendere significativamente le Borse americane, rappresentano una delle prese di posizione più dure contro l’amministrazione americana.

L’attacco al capo della Fed: «È troppo lento»

Come prevedibile, non ci è voluto molto perché la Casa Bianca rispondesse ai commenti di Powell, che riflettono in realtà un timore diffuso (anche tra gli elettori Usa) sulla traiettoria che sta prendendo l’economia americana. A replicare a muso al numero uno della Fed è lo stesso Trump, che sui social torna all’attacco: «È troppo lento nell’abbassare i tassi di interesse. Non è mai troppo presto per la fine di Powell», scrive il presidente americano su Truth, prendendosela personalmente con il presidente della Federal Reserve. E poi ancora: «Ha abbassato i tassi di interesse troppo tardi e in maniera sbagliata, avrebbe dovuto farlo prima, come la Bce, e dovrebbe sicuramente abbassarli ora».

Foto di copertina: La presidente della Bce Christine Lagarde col governatore della Fed Jerome Powell