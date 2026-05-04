Iran, Giorgetti e la sveglia all’Ue: «Estendere all’energia le deroghe al Patto sulla difesa, è opportuna una clausola di salvaguardia generale»

L'intervento del ministro dell'economia alla riunione Ecofin: «Questo shock energetico richiede una risposta rapida e coordinata nell'Ue. Credo che la politica 'attendere e vedere' sia finita. Ora è tempo di agire»

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel proprio intervento alla riunione Ecofin, sull’aumento del prezzo dell’energia per la guerra in Iran ha segnalato come «opzione» quella di «estendere, lasciando invariato il tetto già previsto, l’applicazione della clausola di salvaguardia nazionale» per la deroga al Patto di stabilità «a fini di difesa alla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative sul settore energetico, invocando le questioni di sicurezza nazionale già previste nel Temporary Framework approvato la settimana scorsa dalla Commissione Ue». «L’economia italiana sta dimostrando resilienza, ma siamo molto preoccupati per il potenziale impatto sulla nostra industria, a cominciare dal settore chimico seriamente colpito dalla scarsità delle materie critiche», ha dichiarato il ministro durante il suo intervento.

«Questo shock energetico richiede una risposta rapida e coordinata nell’Ue»

«Lo shock energetico causato dalla crisi iraniana richiede una risposta rapida, coordinata e proporzionata da parte dell’UE, che tragga insegnamento dalla crisi del 2022-2023», ha aggiunto. «Le misure di mitigazione di emergenza rimangono necessarie, ma dovrebbero essere mirate, temporanee e integrate in un quadro europeo comune. – ha spiegato il ministro italiano – Dovremmo distinguere tra misure a breve-medio termine, volte a ridurre gli impatti negativi, e interventi a lungo termine, volti a ridurre le dipendenze».

«Favorevole a una tassa Ue sugli extraprofitti»

«Sono anche interessato a discutere misure selettive per l’incremento delle entrate. In quest’ottica, sosterrei l’introduzione a livello Ue di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, come suggerito dall’Italia e da altri quattro Stati membri (Germania, Portogallo, Austria e Spagna) in una lettera inviata alla Commissione il 3 aprile», ha detto il ministro, secondo il testo del suo intervento trapelato sulle agenzie. «Credo che la politica ‘attendere e vedere’ sia finita. Ora è tempo di agire», è la conclusione dell’intervento.