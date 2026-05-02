Fallisce la low-cost Spirit: milioni di passeggeri Usa restano senza volo. Dal piano di Trump (fallito) al caro carburante, cosa è successo

Un gruppo di creditori ha bloccato il piano della Casa Bianca, che si era detta disposta a salvare la compagnia in cambio della maggioranza delle azioni

Per la prima volta dopo quasi un quarto di secolo, un’importante compagnia aerea interrompe le operazioni. Si tratta del vettore low-cost Spirit, che secondo la Cnn annuncerà nelle prossime ore il fallimento e la sospensione dei voli. L’azienda navigava da tempo in cattive acque e l’impennata dei prezzi del cherosene ha fornito il colpo di grazia, mandando in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare. I tentativi di raggiungere un accordo con l’amministrazione Trump su un piano di salvataggio dell’ultimo minuto si sono rivelati vani.

17mila dipendenti senza lavoro e milioni di passeggeri senza aereo

Il fallimento di Spirit ha innanzitutto un grande valore simbolico: si tratta della prima grande compagnia aerea a sospendere le operazioni dal 2001, anno in cui Midway Airlines cessò le attività dopo gli attentati dell’11 settembre. Ma le conseguenze pratiche di questo annuncio sono anche molto concrete. La sospensione dei voli costringerà milioni di passeggeri in possesso di biglietti Spirit a cercare soluzioni di viaggio alternative nei prossimi mesi e lascerà senza lavoro i circa 17mila dipendenti della compagnia. L’eliminazione dei voli di Spirit, inoltre, comporterà probabilmente un aumento delle tariffe in tutto il settore aereo statunitense.

La trattativa fallita con l’amministrazione Trump

La scorsa settimana, un avvocato di Spirit aveva dichiarato davanti a un tribunale fallimentare che la compagnia aerea era in «trattative molto avanzate» con l’amministrazione per un piano di salvataggio. Secondo una fonte consultata dalla Cnn, un gruppo chiave di creditori non ha approvato quel piano, che a quanto pare avrebbe dato al governo il controllo della stragrande maggioranza delle azioni della compagnia aerea. Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, Spirit ha circa 9mila voli programmati dal 2 maggio fino alla fine del mese. Questi voli hanno un totale di 1,8 milioni di posti. Ciò significa che in media circa 300 voli e 60mila potenziali passeggeri al giorno saranno interessati solo nel prossimo mese.

Foto copertina: EPA/Erik S. Lesser