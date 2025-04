Dopo Giuseppi, «Georgia»: Trump euforico per l’incontro con Meloni storpia il nome della premier

Il post su Truth del presidente degli Stati Uniti all'indomani del vertice: «La premier Georgia Meloni ama il suo Paese. FANTASTICA!!!»

A distanza di sei anni dal celebre «Giuseppi», Donald Trump torna a storpiare il nome di un leader italiano. Questa volta è toccato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che il tycoon ha ribattezzato «Georgia» in un post particolarmente euforico pubblicato sul social Truth.​ «La premier Georgia Meloni d’Italia è stata fantastica ieri durante la sua visita alla Casa Bianca. Ama il suo paese e l’impressione che ha lasciato su tutti è stata FANTASTICA!!!», ha scritto Trump, appioppando alla premier il nome di un noto Stato americano.​ Lo scivolone lessicale richiama alla memoria il precedente del 2019, quando Trump, in un tweet, aveva chiamato l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte «Giuseppi», scatenando ironie e meme sui social.​

I vertici Italia-Stati Uniti

Il post di Trump arriva all’indomani del vertice alla Casa Bianca con Giorgia Meloni. Al centro temi cruciali come i dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei e l’aumento delle spese militari dei Paesi membri della Nato. Durante il vertice, Trump ha definito Meloni «una persona molto speciale» che «sta facendo un lavoro fantastico». Meloni, da parte sua, si è proposta come ponte tra Washington e Bruxelles, esprimendo fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Oggi 18 aprile è stato il turno del vertice con il vicepresidente americano JD Vance che, come spiegato da quest’ultimo, si è concentrato sui «negoziati commerciali, che stiamo portano avanti non solo con l’Italia ma anche con l’Unione europea».