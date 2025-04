Sorpresa, alla Casa Bianca Meloni ha visto pure Elon Musk. I progetti congiunti su Marte e il nodo Starlink – Il video

L'imprenditore è entrato da una porta secondaria per evitare i giornalisti. La premier: «Felice di rivedere il mio amico Elon»

Nella Cabinet Room della Casa Bianca, a margine del pranzo tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, è spuntato anche Elon Musk. A rivelarlo è stata la stessa presidente del Consiglio con un video postato sui social: «Contenta di rivedere a Washington il mio amico Elon Musk». Il patron di Tesla e SpaceX sarebbe entrato nella sala da un ingresso secondario, evitando così di farsi vedere dai giornalisti presenti nella Casa Bianca. Nello Studio Ovale, poi, durante il punto stampa la premier italiana aveva effettivamente accennato a possibili progetti comuni per esplorare Marte: «Non abbiamo discusso di Starlink ma della difesa, dello spazio, e di alcuni ambiti in cui lavoreremo insieme come la missione su Marte. Quindi ci sono tante cose che faremo insieme».

Il saluto e i sorrisi tra Meloni e Musk

Nella breve clip diffusa Meloni e Musk si sorridono, si scambiano un saluto con due baci sulle guance: «Come stai?», chiede la premier al miliardario. «È bello vederti», risponde lui. «È un piacere», aggiunge Meloni. Musk si lascia andare a una piccola risata. A festeggiare la breve «reunion» tra i due ci pensa, come ormai prassi, il referente di Musk in Italia Andrea Stroppa. Sui social bastano tre emoji: una bandiera a stelle e strisce, un tricolore italiano e un cuore rosso che li unisce.