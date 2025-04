Meloni interrompe la traduttrice: «Faccio io. Non abbiamo specificato le percentuali» – Il video

Il fraintendimento nello Studio ovale, con la correzione della premier sulle spese per la difesa

«Mi è stato chiesto se abbiamo deciso e io ho detto che l’Italia sta raggiungendo il 2 per cento, non abbiamo specificato le percentuali ma siamo consapevoli che la difesa è importante per il futuro». Così la premier Giorgia Meloni nell’incontro allo Studio Ovale con Donald Trump interrompendo la traduttrice della Casa Bianca, che stava riferendo in inglese quanto detto poco prima rispondendo in italiano ad una domanda dei giornalisti presenti.