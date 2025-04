Florida, sparatoria alla Florida State University: quattro persone in ospedale

Fermata una persona nell'area, sul posto l'Fbi

Almeno quattro persone sono state trasportate in ospedale nel corso di una sparatoria alla Florida State University. Lo riportano i media americani, tra cui Fox News. L’università ha scritto su X invitando gli ospiti presenti nella struttura a trovare riparo per la presenza di una persona armata all’interno. Una fonte di alto livello delle forze dell’ordine della Florida, ha riferito a Fox News, che almeno una persona è stata arrestata, ma non ha potuto confermare se si tratti effettivamente dell’autore dell’attacco. Sia la sezione dell’FBI di Jacksonville e il dipartimento di polizia di Tallahassee sono sul posto.

Le informazioni dall’ospedale TMH

Il Tallahassee Memorial HealthCare (TMH) ha inviato a Fox News un comunicato sulla situazione, affermando di aver ricevuto pazienti collegati alla sparatoria. Tuttavia, il TMH non ha fornito informazioni sul numero di pazienti o sui trattamenti somministrati. «Al momento, i dettagli sono ancora in fase di definizione e non abbiamo ancora informazioni specifiche da condividere. Tuttavia, vogliamo rassicurare la comunità che i nostri team sono pienamente mobilitati e preparati a fornire il massimo livello di assistenza e supporto a tutte le persone colpite. Restiamo in stretto coordinamento con i soccorritori e le autorità di pubblica sicurezza», ha scritto l’ospedale.