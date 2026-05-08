La Cia smentisce Trump: «Non è vero che l’Iran è al collasso»

L'intelligence americana: Teheran può resistere 3 o 4 mesi al blocco dello Stretto di Hormuz. La Casa Bianca: «Stiamo vincendo»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Heghseth hanno dipinto l’Iran come un paese in ginocchio per almeno 12 volte negli ultimi tre mesi. Ma il collasso militare, sociale ed economico di Teheran non si vede. Anzi. L’intelligence americana in un report conclude che l’Iran può sopravvivere al blocco dello Stretto di Hormuz per almeno 3 o 4 mesi prima di affrontare difficoltà economiche più gravi. E secondo la Cia Teheran conserva significative capacità missilistiche. Circa il 75 per cento dei suoi lanciatori prebellici e il 70% delle sue scorte di missili precedenti alla guerra.

La guerra del Golfo e la resistenza dell’Iran

L’analisi dell’intelligence, rivelata dal Washington Post, aggiunge anche che ci sono prove che il regime sia riuscito a recuperare gli impianti sotterranei di stoccaggio dell’uranio. Ma anche a riparare alcuni missili danneggiati e ad assemblarne di nuovi. «I loro missili sono per lo più decimati, ne avranno forse il 18 o 19%. Ma non molto rispetto a quello che avevano», ha sostenuto Trump nelle sue dichiarazioni dallo Studio Ovale. Tre funzionari statunitensi in carica e un ex invece hanno confermato al quotidiano i contorni dell’analisi d’intelligence, parlando a condizione di anonimato. «Il blocco imposto dal presidente sta infliggendo danni reali e crescenti. E le forze armate iraniane sono state gravemente indebolite», ha spiegato uno di loro. Ammettendo anche il fatto che il prolungamento della guerra è un’opzione presa in considerazione da Teheran.

Lo Stretto di Hormuz «sempre in mano all’Iran»

Il segretario al Tesoro Scott Bessent, sostenitore delle sanzioni e del blocco navale, aveva osservato a fine aprile che il principale terminal petrolifero iraniano avrebbe presto raggiunto la capacità massima, «causando danni permanenti alle infrastrutture petrolifere iraniane». L’Iran ha dimostrato grande capacità di resistenza, nonostante abbia perso la propria Guida Suprema e molti altri alti funzionari in attacchi missilistici oltre a gran parte del proprio equipaggiamento militare. Un cartellone in piazza Vanak a Teheran il 6 maggio raffigurava lo Stretto di Hormuz con una scritta in persiano: «Per sempre nelle mani dell’Iran».

La capacità degli Ayatollah di sopportare prolungate difficoltà economiche si sta rivelando persino superiore alla stima della Cia. «La leadership è diventata più radicale, determinata e sempre più convinta di poter sopravvivere alla volontà politica americana e mantenere la repressione interna per contenere qualsiasi resistenza» dentro l’Iran, ha detto un funzionario. «In confronto, si vedono regimi simili resistere per anni sotto embarghi prolungati e guerre combattute solo con gli aerei».

La Casa Bianca

La portavoce della Casa Bianca Anna Kelly, invece, ha ribadito la linea del presidente, sostenendo che l’Iran starebbe perdendo mezzo miliardo di dollari al giorno a causa del blocco. «Durante l’Operazione Epic Fury, l’Iran è stato schiacciato militarmente», ha detto Kelly. «Ora viene strangolato economicamente dall’Operazione Economic Fury e perde 500 milioni di dollari al giorno grazie al successo del blocco dei porti iraniani da parte delle forze armate statunitensi».

La Cia

La Cia invece sostiene che l’Iran possa sopravvivere al blocco americano per 90-120 giorni – e forse più a lungo – prima di affrontare difficoltà economiche più gravi, hanno riferito le quattro persone informate. Secondo una di queste fonti, Teheran sta immagazzinando parte del suo petrolio a bordo di petroliere che altrimenti sarebbero vuote a causa del blocco. Sta inoltre riducendo il flusso nei giacimenti petroliferi per assicurarsi che i pozzi restino funzionanti. «La situazione non è neppure lontanamente così disperata come alcuni sostengono», ha detto un membro dell’intelligence.

L’analisi potrebbe persino sottovalutare la resilienza economica iraniana se Teheran riuscisse a contrabbandare petrolio via terra. Convogli ferroviari e camion non possono sostituire il volume garantito dalle navi e dalle rotte marittime aperte, ma potrebbero fornire un cuscinetto economico. «C’è la convinzione che possano iniziare a spostare parte del petrolio via ferrovia attraverso l’Asia Centrale», sostiene una fonte. E questo rende la resistenza di Teheran ancora più forte.