Funerali Papa Francesco, 150mila fedeli. L’omaggio di Trump a Bergoglio, arrivati Meloni e Mattarella. Chiusa la piazza – La diretta

Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali del mondo previste per i funerali di Papa Francesco. Sono arrivati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vestita di nero come impone il protocollo, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che – accompagnato dalla figlia Laura – ha reso omaggio al Papa nella bara chiusa. Tra i leader internazionali, è arrivato Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, in visita a Roma, aveva lasciato intendere ieri che la sua presenza poteva essere a rischio per “incontri militari” legati alla situazione in patria, ma alla fine ha trovato modo di esserci, affiancato dalla moglie Olena. Anche il presidente americano Donald Trump ha reso omaggio al Pontefice, con la consorte Melania. L’ex presidente degli Usa, Joe Biden, è giunto in Piazza San Pietro accompagnato dalla moglie Jill. Biden prenderà posto accanto agli altri membri della delegazione americana. Il principe William, in rappresentanza di re Carlo III, ha reso omaggio a Papa Francesco. Poco dopo, anche i sovrani di Spagna, re Felipe e la regina Letizia, hanno reso il loro tributo al Pontefice, poco prima dell’inizio della cerimonia funebre per Jorge Mario Bergoglio.