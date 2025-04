Il dress code, i bazooka, il cerimoniale: il funerale di Papa Francesco oggi alle 10 alla Basilica di Santa Maria Maggiore

La cerimonia blindata e i posti negati ai politici. Niente scorta e percorsi in auto. Abito scuro e cravatta scura richiesti dal Vaticano. Nessun obbligo di velo

Il dress code per la cerimonia e i bazooka anti-droni. Mentre affittare una terrazza per godersi il corteo funebre costa fino a 500 euro. I funerali di Papa Francesco cominciano oggi alle 10 a Roma alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E mentre il Vaticano chiede di rispettare il protocollo, i radar e seimila agenti (tra cui i cecchini) vigileranno sulla cerimonia. Mentre per il rito non sono stati negati posti ai politici. Che però hanno dovuto limitare le loro pretese. Donald Trump ed Emmanuel Macron rinunceranno a parte del percorso in auto. E tutti andranno senza scorta. Perché la sicurezza in Basilica è gestita dalla gendarmeria vaticana.

Il dress code per la cerimonia

Il Corriere della Sera fa sapere che c’è chi ha voluto delucidazioni sul dress code. «Abito scuro e cravatta scura», è stata la risposta. Può essere nero, ma anche grigio scuro o blu (non elettrico). Nere o scure le scarpe: da evitare le sneaker. Nessun obbligo di velo in testa. Non ci si potrà muovere dal proprio posto per tutta la cerimonia. Si parla di quattromila agenti di polizia, carabinieri e Gdf e di duemila poliziotti municipali per gestire flussi e deflussi. Oltre agli operatori dell’intelligence. Anche se non sono arrivate minacce terroristiche, restano le insidie imprevedibili. Come quella di un lupo solitario o di una persona con disturbi psichici. A occuparsi dei dispositivi di sicurezza il prefetto Lamberto Giannini, ex capo della polizia.

Il cacciatorpediniere “Caio Duilio”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto schierare al largo della costa il cacciatorpediniere Caio Duilio. Piazza San Pietro sarà blindata. Tiratori scelti hanno già preso posizione sui tetti che dominano i passaggi obbligati per autorità e fedeli. Per entrare nel colonnato bisognerà superare il controllo di 54 metal detector. Ci sarà anche uno schermo elettromagnetico con nove sistemi soft kill che neutralizzano i droni. Genieri e vigili del fuoco hanno ispezionato le condotte sotterranee. Cinque le zone di responsabilità, con artificieri, cani anti bomba e team anti-terrorismo. Gli agenti del Nocs assieme al Secret Service saranno intorno a Trump, i carabinieri del Gis con i commandos ucraini di Zelensky. Allertati gli incursori del Comsubin e del Col Moschin. Da domani 27 aprile sarà permesso l’omaggio dei fedeli alla tomba di papa Francesco e si prevede una coda che invaderà tutta via Merulana.

I prezzi

Ci sarà anche la possibilità di noleggiare un roof garden con vista San Pietro. Con un rialzo anomalo sui prezzi delle camere nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra. Le sistemazioni sono arrivate a costare 2.500 euro a notte. Anche i servizi di trasporto hanno subito rincari medi di un centinaio di euro. Ma i rincari hanno colpito anche le colazioni: 2,50 euro per un caffè in piazza San Pietro. Sempre intorno a San Pietro ma anche in altre zone del Centro, sono apparsi gli annunci di una vista spettacolare, scritti su dei cartelli e retti in mano dai classici “butta-dentro”. Il dispositivo di sicurezza prevede elicotteri delle forze dell’ordine costantemente in volo, mentre a terra ci saranno pattuglie di polizia, unita’ antiterrorismo e antisabotaggio. Controlli anche nel sottosuolo, con presidi fissi delle squadre speciali nelle stazioni e nelle gallerie della metropolitana, oltre che sul Tevere.

I controlli

Ci saranno 50 ambulanze dell’Ares 118, 6 punti medici avanzati e oltre 20 squadre dei vigili del fuoco, anche con mezzi Nbcr per la rilevazione di sostanze tossiche e radioattive. La Stampa aggiunge che l’esercito ha schierato le unità specializzate armate di bazooka a impulsi elettromagnetici. Ci sarà anche una bolla di blackout comunicativo per frequenze radio per impedire il controllo da remoto di ordigni telecomandati.