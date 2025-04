Vaticano, l’omaggio dei fedeli per Papa Francesco: 2 km di fila da piazza Risorgimento a San Pietro – La diretta

Gli aggiornamenti live della piazza per il pontefice scomparso

Roma si prepara a vivere giornate storiche in vista dei funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. Nella Capitale è atteso l’arrivo di decine di migliaia di fedeli da tutto il mondo, pronti a rendere omaggio al Pontefice gesuita. Il piano messo in campo per garantire la massima sicurezza è imponente: pattuglie a terra, sorveglianza aerea, controlli nelle stazioni della metropolitana e lungo il Tevere. Le autorità, in coordinamento con il Vaticano, stanno lavorando a pieno ritmo per garantire l’ordine pubblico, mentre la città si organizza per accogliere delegazioni internazionali e capi di Stato. Intorno a San Pietro e nelle vie d’accesso alla Basilica, sono già migliaia i pellegrini in fila per l’ultimo saluto al Papa del popolo.