Migliaia in coda per l’ultimo saluto a Papa Francesco: «Per noi un membro di famiglia» – Il video

Numerosi pellegrini da tutto il mondo si sono messi in coda per ore per omaggiarlo. Abbiamo raccolto le loro voci

«È stato come un membro della nostra famiglia», questo il pensiero di numerosi pellegrini arrivati a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Oggi, 23 aprile, la sua salma ha raggiunto la Basilica di San Pietro e in un afflusso costante, circa 200mila persone tra pellegrini, turisti e curiosi, si sono messi in fila per omaggiarlo. In coda si prega, si intonano canti e si aspetta pazientemente, anche fino a tre ore, per raggiungere il feretro, posizionato – per volontà del Pontefice – a terra, davanti all’altare della Confessione, senza nessun catafalco. L’afflusso di persone è talmente elevato che le visite in Basilica potrebbero essere prolungate oltre le 24. Intanto Piazza San Pietro si prepara a ospitare il funerale previsto per sabato.

Foto copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MEO | I fedeli in coda nella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, 23 aprile 2025