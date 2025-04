Il ricordo di Papa Francesco del Parlamento italiano, la seduta a camere riunite, l’intervento di Meloni – La diretta

Camera e Senato sono riunite nella sede di Montecitorio per la commemorazione del Pontefice, deceduto lunedì scorso

Alle 16 di oggi, 23 aprile, Camera e Senato sono state convocate in seduta comune per la commemorazione di Papa Francesco. L’evento è trasmesso in diretta dal sito della Camera. Il primo intervento previsto è quello del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. A seguire il presidente del Senato, Ignazio La Russa, poi il minuto di silenzio. Quindi gli iscritti a parlare dei singoli gruppi e a conclusione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’intero evento dovrebbe durare circa un’ora e un quarto.