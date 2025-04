Papa Francesco, la traslazione della bara è iniziata: l’arrivo a San Pietro e l’applauso dei fedeli – Il video in diretta

Tra i presenti anche il fidato infermiere del Papa, Massimiliano Strappetti, che aveva raccolto le sue ultime parole

Il rito della traslazione della salma di papa Francesco è iniziato. «Laudetur Jesus Christus», sono state le prime parole della cerimonia. I cardinali si sono riuniti in preghiera alla cappella della Casa di Santa Marta, residenza di Bergoglio, nonché luogo dove è deceduto. «Accompagniamo Francesco in questo ultimo viaggio con tutte le buone opere che lui ha compiuto per il bene della Chiesa». È poi iniziata la processione che ha trasportato la salma da Santa Marta alla Basilica di San Pietro, guidata da cardinali, patriarchi, il camerlengo e il maestro delle celebrazioni liturgiche, seguiti dai familiari, dai segretari e dal personale dell’anticamera.

La bara, semplice e aperta, è portata dai sediari pontifici, affiancati dagli alabardieri della Guardia Svizzera e dai penitenzieri con stole rosse e candele accese. Tra i presenti anche il fidato infermiere del Papa, Massimiliano Strappetti, che aveva raccolto le sue ultime parole: «Grazie per avermi riportato in Piazza». Alla processione partecipano anche i canonici di San Pietro, parroci, sacerdoti, vescovi e cardinali giunti a Roma. I laici sono disposti in quattro file davanti al Palazzo San Carlo. Tanti i fedeli in piazza raccolti in preghiera che, al passaggio della salma, hanno fatto un lungo applauso.

Cos’è la traslazione di Papa Francesco

Nella liturgia cattolica, la traslazione è un passaggio fondamentale. Si tratta del movimento della salma del Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Il corteo si snoda attraverso la via della Sacrestia, passando per la piazza dei Protomartiri Romani e l’Arco delle Campane, per poi salire sul sagrato e accedere alla Basilica dal portone centrale, fino all’altare della Confessione. Dentro la chiesa, il camerlengo celebra la Liturgia della Parola all’altare della Confessione. Dopo la traslazione, avviene l’ostensione, ovvero l’esposizione del corpo del papa ai fedeli. Traslazione e ostensione sono due passaggi stabiliti dal libro liturgico Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, dedicato alle esequie del Pontefice.