Chi sarà il successore di Papa Francesco? Per i bookmakers è un italiano il favorito. Ecco i cardinali che sperano di essere eletti al prossimo Conclave

Le quote più basse sono quelle di Pietro Parolin, attuale segretario di Stato vaticano. Due cardinali africani tra le possibili sorprese

Chi sarà il successore di Papa Francesco? A poco più di ventiquattro ore dalla scomparsa di Bergoglio, venuto a mancare nella mattinata di lunedì 21 aprile, già si inizia a guardare a chi potrebbe prendere il suo posto in Vaticano. Una discussione accesa, che anima non solo giornali, opinionisti ed esperti di questioni clericali, ma anche i bookmakers.

I tre nomi più papabili

Secondo il portale Bet 365, il favorito a prendere il posto di Bergoglio e diventare il prossimo papa è Pietro Parolin, attuale segretario di Stato vaticano. Con ogni probabilità, il suo pontificato si muoverebbe in continuità con Francesco, che nel 2013 lo ha scelto come “ministro degli Esteri” della Santa Sede proprio per via della sua solida esperienza diplomatica. Al secondo posto, sempre secondo i bookmakers, viene Luis Antonio Tagle, 67 anni, la cui elezione è data a 2,75. Già arcivescovo di Manila, oggi prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, è una delle figure più amate dall’ala più progressista della Chiesa cattolica. Al terzo posto, secondo Bet365, viene il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Papa Francesco gli ha affidato la missione di pace per porre fine alla guerra in Ucraina e la sua elezione al prossimo conclave è quotata a 8,00.

Le possibili sorprese

Un po’ più distaccati, ma comunque in corsa per diventare il prossimo Pontefice, due cardinali africani. Il primo è Fridolin Ambongo Besungu, 65 anni, cappuccino, arcivescovo di Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo. La sua eventuale elezione – che porterebbe al primo Papa nero della storia – è quotata a 13,00. Un altro nome africano, ma di orientamento decisamente più conservatore, è quello del cardinale Robert Sarah, 79 anni, quotato a 10,00. Seguono Peter Erdő, arcivescovo di Budapest classe 1952, quotato 9,00, e Peter Turkson, arcivescovo del Ghana, quotato a 8,00.

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | La silhouette di Papa Francesco durante un incontro in Vaticano nel 2019