Il ministero degli esteri israeliano ha fatto un post su X per la morte del Papa, ma è stato cancellato poche ore dopo

Stesso destino per il post diffuso anche dalle ambasciate di Tel Aviv in tutto il mondo. Finora Netanyahu è uno dei pochi leader stranieri rimasti in silenzio per la morte del Pontefice

C’è un giallo in Israele, e riguarda il ministero degli Esteri che ha fatto cancellare ieri, a poche ore dalla pubblicazione, i post ufficiali su X delle sue ambasciate in tutto il mondo, che riportavano la frase: «Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione». A riportarlo è Ynet spiegando che la decisione è stata trasmessa a tutte le rappresentanze israeliane senza spiegazioni, suscitando l’ira di molti ambasciatori. «Abbiamo reagito alle parole del Papa contro Israele durante la sua vita, non parleremo dopo la morte», ha sottolineato un funzionario degli Esteri. Inoltre ai diplomatici all’estero è stata impartita una direttiva affinché non firmassero i libri delle condoglianze presso le ambasciate vaticane sparse nel mondo. In una chat WhatsApp chi ha subito l’ordine si è lamentato parlando di un possibile grave danno per l’immagine di Israele. «Stiamo cancellando un tweet semplice e innocente che esprimeva condoglianze basiche, ed è chiaro a tutti che ciò è dovuto solo alle critiche del Papa a Israele per i combattimenti a Gaza», ha affermato uno dei diplomatici nella chat riportata dal quotidiano Ynet.

Il post su X poi cancellato

Il silenzio di Netanyahu

Ieri il premier Benjamin Netanyahu è rimasto in silenzio sulla morte di Bergoglio. Un alto funzionario del Ministero degli Esteri ha risposto alla testata israeliana che «il tweet è stato pubblicato per errore». Non solo, secondo quanto riporta Ynet l’ex ambasciatore in Italia, Dror Idar, ha dichiarato oggi che Israele non dovrebbe inviare un rappresentante al funerale del Pontefice perché «ha incitato all’antisemitismo», durante l’operazione Spade di Ferro.

(in copertina Papa Francesco accompagnato dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal Presidente israeliano Shimon Peres a una cerimonia commemorativa nella Sala della Memoria del memoriale dell’Olocausto di Yad Vashem a Gerusalemme, Israele, 26 maggio 2014. Foto EPA/ABIR SULTAN)