Alessandro Sallusti cade dalla sedia in diretta tv durante lo speciale su Papa Francesco – Il video

Fuori programma di Rete 4. L'ironia del conduttore Gianluigi Nuzzi: «Ti è arrivata una saetta»

Piccolo fuori programma in diretta televisiva in onda ieri sera su Rete 4. Durante lo speciale dedicato a Papa Francesco, condotto da Gianluigi Nuzzi, la sedia sulla quale era seduto il giornalista Alessandro Sallusti ha improvvisamente ceduto, facendolo finire a terra. Il momento è avvenuto mentre il giornalista stava facendo una sua riflessione sull’impatto del pontificato di Papa Francesco, morto ieri 21 aprile: «Il mondo si è infiammato», stava dicendo, quando all’improvviso la sedia si è rotta. Con prontezza, il giornalista è riuscito ad attutire la caduta appoggiandosi con le braccia, rialzandosi subito dopo senza apparenti conseguenze.

L’ironia del conduttore

Sdrammatizzando l’accaduto, Sallusti ha rassicurato i presenti con un rapido «Tutto a posto» e ha ripreso il suo intervento in piedi, completando la riflessione interrotta: «Mai il mondo si è infiammato come sotto il suo pontificato, vuol dire che i grandi della Terra non lo hanno ascoltato». Non è mancata una nota di ironia da parte del conduttore, Gianluigi Nuzzi, che ha commentato sorridendo: «Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta».