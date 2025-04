Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto a Santa Maria Maggiore: «Sulla tomba scrivete solo Franciscus» – Il testamento

Il documento stilato da Bergoglio sin dal 2022: le disposizioni per la sepoltura e la scelta della Basilica visitata anche dopo il ricovero al Gemelli

Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. È quanto si legge nel testamento scritto dal Pontefice morto questa mattina all’età di 88 anni. Il documento, aperto questa sera in Vaticano contestualmente alla cerimonia di constatazione del decesso, era stato scritto da Jorge Maria Bergoglio tre anni fa: è datato 29 giugno 2022. Nello snello documento, Francesco dava una serie di disposizione pratiche che dovranno ora regolare la sua sepoltura: «Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore», luogo cui Bergoglio era legatissimo: lo definisce «questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura». Più in dettaglio, scrive Bergoglio, «chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus». Un nome semplice, secco, che Bergoglio scelse al momento di accedere al soglio pontificio il 13 marzo 2013. E con cui ora vuole congedarsi dal mondo terreno.

Il testo integrale del testamento di Papa Francesco