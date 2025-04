Ascolti alle stelle per i film sul Papa: in America «Conclave» e «I due Papi» fanno il boom di visualizzazioni

Secondo la piattaforma Luminate, i due film tra il 20 e il 21 aprile avrebbero incrementato le visualizzazioni del 283% e 417%

La morte di Papa Francesco ha scatenato, come sempre accade quando scompare un Pontefice, grande curiosità riguardo la liturgia che accompagna il cambio sullo scranno più sacro del mondo. Una curiosità che forse in Italia, abituati a convivere con il Vaticano, percepiamo solo in parte, ma che all’estero riscuote ancora un interesse del tutto esotico. Per questo probabilmente, come viene annunciato oggi da Deadline, secondo i dati forniti da Luminate, una piattaforma di analisi dei dati riguardanti il mondo dello spettacolo, in Usa la visione di Conclave e I due Papi sulle piattaforme streaming è incredibilmente aumentata. Le cifre divulgate sono stupefacenti: solo tra il 20 e il 21 aprile, 283% di incremento di visualizzazioni per il primo, 417% il secondo.

Conclave (2024)

Diretto da Edward Berger, già candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Niente di nuovo sul fronte occidentale, Conclave, film basato sull’omonimo romanzo di Robert Harris, mette in risalto l’aspetto spy story che si cela dietro l’elezione di un nuovo Papa, un evento che naturalmente, essendo segreto, stuzzica la fantasia complottista di molti. Protagonista il cardinale Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, che invitato al Conclave dopo la morte del Pontefice Gregorio XVII per un attacco di cuore, si confronta con una realtà che non poteva immaginare, nella quale intrighi politici, oscuri segreti e spiritualità si mescolano. La pellicola ha raccolto ben otto candidature agli Oscar 2025, tra queste anche quella come migliore attrice non protagonista della nostra Isabella Rossellini, portando a casa la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale.

I due Papi (2019)

I due Papi invece è un film del 2019 diretto da Fernando Meirelles e sceneggiato da Anthony McCarten, basato sull’opera teatrale dello stesso McCarten del 2017 dal titolo The Pope. L’opera in pratica segue la cessione del titolo di capo della Chiesa da parte di Papa Benedetto XVI a Papa Francesco. I due, interpretati rispettivamente da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, si confrontano sul futuro della Chiesa, forti di due visioni apparentemente opposte. Un film, prodotto e distribuito da Netflix, di parola, che vive della magistrale interpretazione dei due protagonisti, infatti entrambi candidati agli Oscar, Pryce come migliore attore, Hopkins come migliore attore non protagonista, e della scrittura di Anthony McCarten, candidato al più prestigioso dei premi cinematografici per la migliore sceneggiatura non originale.