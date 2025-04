«È morto Papa Francesco». L’annuncio in diretta su Rai 1. L’incredulità in studio – Il video

Le parole della conduttrice Eleonora Daniele a Storie Italiane: «Io penso che in questo momento ci sia bisogno di silenzio e preghiera»

Con la voce rotta dall’emozione Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, programma in onda la mattina su Rai1, annuncia la morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina – lunedì, 21 aprile – alle 7.35. «Ho una Adnkronos che io come giornalista leggo. Penso sia una delle notizie più tristi del mondo. le agenzie riportano ora … questa è la notizia: è morto Papa Francesco. Io penso che in questo momento Don Antonio (ospite in studio ndr) ci sia bisogno di silenzio e preghiera». L’annuncio della conduttrice è però disturbato dai microfoni degli ospiti seduti che commentano increduli la notizia.