J.D. Vance, l’ultimo leader a incontrare Papa Francesco: «Ricorderò per sempre le sue omelie nei giorni del Covid»

Il vicepresidente americano ha incontrato il Pontefice ieri a Casa Santa Marta. E sui social piovono meme e commenti ironici sulla sua visita

«Ho appena appreso della morte di Papa Francesco. Il mio pensiero va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato. Sono stato felice di vederlo ieri, nonostante fosse molto malato». È con queste parole che J.D. Vance ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del Pontefice, scomparso nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni. Il vicepresidente americano è stato ieri a Casa Santa Marta ed è l’ultima figura istituzionale ad aver avuto un incontro privato con Bergoglio prima della sua morte. «Lo ricorderò sempre per le sue omelie nei primi giorni del Covid, è stato veramente meraviglioso», scrive ancora Vance sui social.

L’incontro a Casa Santa Marta e i dissapori sull’immigrazione

L’incontro tra Papa Francesco e J.D. Vance è rimasto incerto fino all’ultimo. In passato, non sono mancati dissapori tra i due, in particolare a causa delle prospettive radicalmente diverse con cui guardano ai fenomeni migratori. Per difendere la stretta anti-migranti dell’amministrazione Trump, Vance si era appellato all’ordo amoris di Sant’Agostino. Una mossa che proprio non era piaciuta a Bergoglio, che gli aveva risposto con parole dure: il vero ordine dell’amore, aveva scritto in una lettera ai vescovi americani, si scopre attraverso «una fraternità aperta a tutti, nessuno escluso». Alla fine, ieri l’incontro c’è stato. E Vance è diventato l’ultimo leader internazionale a scambiare due chiacchiere con il Pontefice, proprio alla vigilia della sua scomparsa.

L’ironia dei social

Non è sfuggito al mondo dei social il fatto che sia stato proprio J.D. Vance, un leader considerato ideologicamente molto distante dalle idee di Papa Francesco, l’ultima persona ad aver incontrato il Pontefice. «Il papa è sopravvissuto a una polmonite bilaterale, ma non è riuscito a sopravvivere al fetore dell’autoritarismo teocratico», si legge in un tweet molto condiviso nelle ultime ore. C’è chi va persino oltre e ironizza sul fatto che Vance potrebbe aver avvicinato il Santo Padre alla morte: «Che diavolo ha fatto J.D. Vance a papa Francesco?», chiede un altro utente. Mentre sui social iniziano a circolare meme sul vicepresidente americano nei panni di

Foto copertina: ANSA | L’incontro tra Papa Francesco e J.D. Vance in Vaticano, 20 aprile 2025