Vance alla fine ha parlato col papa, l’incontro privato in Vaticano. Francesco si affaccia in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et orbi

Il vicepresidente Usa si è scambiato gli auguri di Pasqua con il Santo Padre. Ovazione per il Pontefice al suo affaccio dalla loggia in piazza San Pietro

Sembrava destinato a saltare l’incontro tra J.D. Vance e Papa Francesco. E invece il vicepresidente americano è riuscito a ottenere un incontro col Pontefice, che lo ha ricevuto nella mattinata di oggi – domenica 20 aprile – a Casa Santa Marta. Vance è arrivato in Italia due giorni fa, all’indomani del faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump alla Casa Bianca. Ad accoglierlo c’erano la stessa premier, ma anche i suoi due vice: il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e quello della Lega, Matteo Salvini. Il vicepresidente Usa è stato visto arrivare questa mattina a Casa Santa Marta per l’incontro con il Papa solo, senza la famiglia al seguito. Ad accoglierlo, secondo quanto riferiscono fonti qualificate, c’era il Reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza.

La missione di Vance a Roma e in Vaticano

Il vicepresidente americano ha deciso di trascorrere il Venerdì Santo in Vaticano, partecipando alla celebrazione della passione del Signore nella basilica di San Pietro. Più tardi, Vance ha incontrato in un bilaterale il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, con il quale ha parlato di migranti e guerre. Un incontro che, si legge in una nota della Santa Sede, si è incentrato su uno «scambio di opinioni sulla situazione internazionale». Sembrava destinato a saltare, invece, l’incontro di Vance con Papa Francesco, forse anche a causa dei dissapori che i due hanno avuto in passato, in particolare sui diversi approcci con cui guardano al fenomeno migratorio. Alla fine, l’incontro è stato solo rimandato. E Vance è riuscito a scambiare due chiacchiere con il Pontefice proprio nel giorno di Pasqua.

Il Papa a San Pietro per l’Urbi et Orbi

L’incontro di Papa Francesco con J.D. Vance, fa sapere la Santa Sede, è «durato alcuni minuti» e ha dato modo a entrambi di «scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua». Al termine dell’incontro, il Pontefice è entrato nella basilica di san Pietro e ha raggiunto la Loggia delle Benedizioni per l’Urbi et Orbi. Non appena si è affacciato, è stato salutato con applausi e grandi ovazioni dai fedeli presenti in piazza.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Il vicepresidente americano J.D. Vance durante la visita al giardino botanico di Trastevere, a Roma, 19 aprile 2025