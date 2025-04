La visita al Colosseo di Vance saltata. La lezione di re Carlo ignorata e la protesta dei turisti rimasti fuori – Il video

Il vicepresidente Usa ha evitato di visitare l'anfiteatro Flavio, chiuso per permettere a lui e alla sua famiglia un tour sotto protezione della corposa scorta al suo seguito. La rabbia dei turisti rimasti fuori dai cancelli. Il precedente di re Carlo

Quando alle 17 di ieri 19 aprile si sono chiusi i cancelli del Colosseo, i fischi e le urla di protesta dei turisti devono essere arrivate anche alle orecchie di J.D. Vance. E allora il vicepresidente americano deve aver preferito andarsene a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore Usa a Roma dove alloggia in questa vacanza romana di Pasqua. Con quel codazzo da quaranta auto di scorta, più una cinquantina di uomini a proteggerlo, è chiaro che Vance non aveva alcuna intenzione di correre rischi. Alla visita ci è andata comunque sua moglie Usha, con i figli.

La lezione di re Carlo

Di certo però la mossa del Colosseo non sembra essere stata proprio azzeccata sotto il profilo della popolarità. A differenza sua e della sua famiglia, nei giorni scorsi re Carlo e la moglie Camilla avevano evitato di visitare l’anfiteatro Flavio, con Alberto Angela che li aveva comunque guidati per il parco archeologico. La scelta dei sovrani era dovuta al rispetto che volevano avere per i turisti che arrivano da tutte le parti del mondo. Per visitare il Colosseo è necessario prenotare con un certo preavviso. E rinunciare all’ultimo alla visita può significare non vederlo praticamente mai più.

L’avviso della chiusura dal 16 aprile

La famiglia di Vance non si è fatta scappare l’opportunità, scatenando però le proteste di un centinaio di turisti, per lo più stranieri. Il Parco archeologico citato da Repubblica sostiene di aver avvertito i turisti per tempo. A loro «che avevano prenotato era stata inviata un’email di cancellazione ed erano stati informati tutti i tour operator partner del Parco e le associazioni delle guide turistiche». Sul sito pare che l’annuncio della chiusura anticipata fosse online già dal 16 aprile.

La protesta dei turisti fuori dal Colosseo

Là fuori dal Colosseo però nessuno pare sapesse nulla di quegli avvisi. C’è chi ha pure provato a scavalcare, trovandosi faccia a faccia con le guardie giurate. Perciò non è rimasto altro che protestare e urlare: «Vergogna… è uno scandalo». Tra gli ultimi ad arrendersi c’erano due americani, racconta Repubblica, che pur avendo sostenuto Donald Trump l’hanno presa con ironia: «Se annulliamo il voto per Vance, possiamo entrare?».

Video: ANSA / ALANEWS