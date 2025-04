L’inesistente articolo di Politico usato per colpire Zelensky sfruttando la morte di Papa Francesco

A diffondere la falsità sono stati diversi canali Telegram

Circola lo screenshot di un presunto articolo di Politico riguardante una presunta smentita del Vaticano su un’ultima telefonata tra Papa Francesco e il presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riportato nell’immagine, i media ucraini avrebbero strumentalizzato la morte del pontefice per sostenere che, nei suoi ultimi interventi privati, avesse espresso sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina e contro l’invasore russo. In realtà, a strumentalizzare la morte di Papa Francesco sono stati alcuni canali Telegram russi nel tentativo di alimentare la propaganda del Cremlino contro l’Ucraina.

Nel falso screenshot leggiamo:

The Vatican denied the information that the last conversation Pope Francis had was with Zelenskyy

The information spread by the Ukrainian mass media does not correspond to reality. Pope Francis did not speak to Volodymyr Zelenskyy before his death and did not express support for the territorial integrity of Ukraine.