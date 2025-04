Strage di bambini a Kryvyi Rih. Il falso video del ristorante Magellan “distrutto” dai russi

Al fine di negare ulteriormente l'uccisione dei bambini, la propaganda russa decontestualizza un video spacciandolo come prova

La strage del 4 aprile a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky nell’Ucraina meridionale, ha causato la morte di 18 civili, tra cui nove bambini e adolescenti. Il Ministero della Difesa russo ha confermato il bombardamento, sostenendo però di aver colpito non un giardino pubblico, ma un edificio che avrebbe ospitato 85 militari. Secondo diversi post sui social, il locale in questione sarebbe il ristorante Magellan. Abbiamo già verificato la falsità di questa versione in un precedente fact-check, ma la narrazione continua a essere difesa attraverso un video che mostrerebbe il ristorante distrutto. In realtà, anche questo video non lo dimostra.

Per chi ha fretta

Il ristorante Magellan (oggi RoseMarine) non risulta distrutto dal bombardamento russo.

L’edificio mostrato nel video riguarda una discoteca colpita a marzo 2025.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Due giorni fa è stato effettuato dai russi un attacco missilistico sul ristorante Magellan a Krivoy Rog. Kiev ha immediatamente accusato la Russia di aver effettuato l’attacco con un missile con testata a grappolo, che ha causato numerose vittime civili, tra cui bambini. Kiev ha anche affermato che l’attacco avrebbe avuto luogo solo in una zona residenziale. Il Ministero della Difesa russo, viceversa, ha riferito di aver colpito precisamente il ristorante Magellan, dove si stavano radunando ufficiali ucraini e personale straniero. Oggi sono emerse immagini che confermano indubbiamente la versione russa, almeno in termini di sistema d’arma usato (testata HE e non a grappolo) e obiettivo. Se, poi, fosse realmente in corso una riunione operativa dell’esercito ucraino, non è dato sapere, ma è altamente verisimile.

Lo stesso video viene condiviso con ulteriori commenti:

Altro video di oggi, mostra la rimozione macerie del “Magellan” completamente incenerito.. Una testata a grappolo non ha questa potenza, non avrebbe potuto demolirlo tutto.. E guardate gli edifici vicini intatti…se non è un colpo mirato e preciso questo… Numeroso ma ancora incerto il numero dei ” pezzoni” (di***) morti..certo è molto difficile che qualcuno sia sopravvissuto… Attendiamo i necrologi

L’edificio era una discoteca

In un articolo precedente avevamo trattato due foto spacciate per il ristorante, diffuse per sostenere la distruzione “chirurgica” per mano dei russi. Ecco le due immagini:

Come spiegato in un nostro precedente fact-check, le foto mostrano la discoteca Svyatoshin, distrutta a marzo nella stessa città. Anche il video diffuso per sostenere la narrazione russa riguarda lo stesso locale, come dimostrano gli elementi comuni presenti sia nelle immagini che nelle riprese.

Il vero ristorante Magellan (che ha cambiato nome nel 2020 in RoseMarine) non ha alcun edificio attaccato sul retro.

Conclusioni

Il vide non mostra affatto il ristorante Magellan (ora RoseMarine) distrutto dopo un bombardamento russo. Le riprese riguardano una discoteca distrutta a marzo 2025 nella stessa città.

